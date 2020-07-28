Тюнинг за гранью. Часть 1: самые дикие колёсные диски

Две педали, три «мешалки»: самые странные конструкции механических коробок передач

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Михаил Кондратьев

Дни механических коробок передач сочтены — к сожалению, это действи­тельно лишь вопрос времени. Впрочем, как и всех остальных трансмиссий, используемых сейчас. Почему? Да потому что чёртовы электрокары! Однако сегодня «механика» актуальна, и даже совер­шен­ствуется. Например, марка Hyundai выпустила кроссовер с «мешалкой», но без педали сцепления: его включением и выключе­нием заведует электроника, но передачи менять необходимо водителю. Мы впечат­лились смелой идеей и решили вспомнить другие интересные экспери­менты с механическими коробками передач.

Подтвердите ваш выбор

На стыке 1920–1930-х, во многом благодаря стараниям инженера, соизобре­тателя танка и основателя марки Wilson-Pilcher Уолтера Уилсона, авто­мобильный мир получил пресе­лективную коробку передач. Сегодня под этим опреде­лением подразуме­ваются роботизи­рованные трансмиссии, но тогда это была «механика» с настоящим предвари­тельным выбором передачи!

Освоить КП Уилсона несложно и современному водителю: для пере­ключения требо­валось сперва поместить небольшой рычажок под рулём в соответ­ствующий паз (по привычной H-образной схеме), а затем выжать так называемую «педаль управления» на полу — в этот момент и проис­ходила смена передач. При этом с места автомобиль трогался путём плавного взаимо­действия с педалью, прямо как с традици­онной «механикой».

Конструктивно коробка Уилсона представляла собой последо­вательно установ­ленные планетарные ряды и хитрую систему тормозных механизмов: при взаимо­действии с педалью управления рычажный механизм затягивал или отпускал тормозные ленты, меняя передачи. Суще­ствовали трёх-, четырёх- и пяти­ступен­чатые варианты такой коробки. В последу­ющие десяти­летия эта «механика» нашла примене­ние во множестве легковых машин разных марок, автобусах/грузовиках и военной технике. А теперь похожая схема используется в гидро­механических автомати­ческих коробках.

Тяни-толкай

А вот с «многорычажными» коробками передач Lenco и Hurst так просто не подружишься: орудовать придётся аж тремя «палками», причём в опреде­лённой последо­ватель­ности!

Благодарить за эту трансмиссию нужно сорвиголов из мира драг-рэйсинга, которым, понятное дело, потребо­валось что-то очень крепкое и молние­носное в пере­ключениях. Компания Lenco выручила гонщиков (и до сих пор выручает) коробкой Lightning Rods («Громо­отводы»), а фирма Hurst выпустила её в мир граждан­ских машин — правда, уже в виде «автомата» с возмож­ностью ручного управления.


Конструктивно коробка представляет собой несколько «модулей» с планетар­ными редукторами, отдель­ными рычагами и двумя пере­даточными отношениями. В гоночной, то есть полностью механи­ческой, версии от Lenco присут­ствует педаль сцепления, которая используется для начала движения и для пере­ключений «вниз». Посмотрите, как это работает — спорим, вам захочется попробовать.

А вот как выглядит использование гражданского «автомата» Hurst в ручном режиме. Как и в случае с гоночной коробкой, два рычага с двумя возможными положе­ниями отвечают за первую и вторую передачи, а пере­ключение третьего (с привычным диапазоном PRND и дополни­тельным положением овер­драйва) — за смену с третьей на четвёртую. Спрашива­ется, и кто теперь захочет ездить в скучном «драйве»?

Да, десять скоростей

И нет, не у тягача. В конце 1970-х компания Mitsubishi разработала трансмиссию под названием Super Shift — с четырьмя пере­дачами и двумя режимами работы (высокий и низкий ряды) для каждой из них, и даже для заднего хода.

Реализовывалось это с помощью внедрения дополни­тельного вала в обычную четырёх­ступенчатую «механику». Появив­шимся в салоне вторым рычагом, что менял «ряды», можно было пользо­ваться в любой момент во время движения, просто выжав педаль сцепления, а индикатор на приборной панели показывал выбранный режим.

Super Shift использовалась как минимум в пяти моделях японской марки. Как правило, всё время в городе водители эксплуати­ровали пониженный ряд, а на загородной дороге пере­ключались на повышенный, превращая высшую четвёртую передачу в четвёртую с плюсом.

Третий — лишний

Упомянутый кроссовер Hyundai с «механикой» и двумя педалями — совсем не первый в своём роде. Можно вспомнить Saab 900 NG и коробку Sensonic, с которой так смешно боролся Джеймс Мэй в одном из эпизодов шоу Top Gear. На месте рычага в салоне здесь находится обыкно­венная на первый взгляд «мешалка», однако как только электроника чует малейшее её движение, в дело вступает актуатор, заменяющий привычную педаль сцепления.

При этом «выжатым» сцепление остаётся до тех пор, пока водитель не коснётся педали акселе­ратора. Потому Sensonic и оказалась жутко неудобной в реальной жизни, хотя на бумаге должна была работать оперативнее средне­стати­стиче­ского водителя и дарить автомати­зиро­ванную радость при сохранении драйва настоящей «механики».

Porsche 911 S

Да что там Saab из 90-х — ещё в 1967 году марка Porsche предложила для своей главной модели что-то похожее. Тогда 911-й получил опциональную коробку Sportomatic с четырьмя ступенями: L, D, D3 и D4. Несмотря на «автомати­ческие» названия, пере­ключались они исключи­тельно вручную по H-образной схеме. Но педаль сцепления отсут­ствовала — положив руку на рукоятку КПП, водитель «выжимал» сцепление с помощью вакуумного цилиндра. Как только заканчи­валось взаимо­действие с рычагом и специальным микро­пере­ключателем, передача включалась.

Любви и признания такие 911-е предсказуемо не снискали, но аналогичную по управ­лению двух­педальную систему с «чувстви­тельным» рычагом и автомати­ческим сцеплением получила и, например, более поздняя модель Ferrari Mondial. А вообще среди более народных авто­мобилей подобные КП достаточно широко применя­лись ещё с 50-х, с использо­ванием системы электро­пневмати­ческого привода сцепления Saxomat.

Что же до новой разработки Hyundai, то и здесь задейст­вован специальный «датчик намерений», который реагирует на взаимо­действие водителя с рычагом КП, а также гидравли­ческий актуатор, автомати­зирующий сцепление. При этом смена передач возможна без сброса газа. Коробка iMT (Intelligent Manual Transmission) досталась кроссоверу Venue для индийского рынка.

Бонус: посмотрите на старенький раллийный Wartburg 353 с «механикой» и подрулевым рычагом — в боевом заезде.

Вы в своей «ласточке» с радостью (надеемся) пользуетесь?

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