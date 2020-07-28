Две педали, три «мешалки»: самые странные конструкции механических коробок передач

А вот с «многорычажными» коробками передач Lenco и Hurst так просто не подружишься: орудовать придётся аж тремя «палками», причём в опреде­лённой последо­ватель­ности!

Благодарить за эту трансмиссию нужно сорвиголов из мира драг-рэйсинга, которым, понятное дело, потребо­валось что-то очень крепкое и молние­носное в пере­ключениях. Компания Lenco выручила гонщиков (и до сих пор выручает) коробкой Lightning Rods («Громо­отводы»), а фирма Hurst выпустила её в мир граждан­ских машин — правда, уже в виде «автомата» с возмож­ностью ручного управления.

Конструктивно коробка представляет собой несколько «модулей» с планетар­ными редукторами, отдель­ными рычагами и двумя пере­даточными отношениями. В гоночной, то есть полностью механи­ческой, версии от Lenco присут­ствует педаль сцепления, которая используется для начала движения и для пере­ключений «вниз». Посмотрите, как это работает — спорим, вам захочется попробовать.