Две педали, три «мешалки»: самые странные конструкции механических коробок передач
Михаил Кондратьев
Дни механических коробок передач сочтены — к сожалению, это действительно лишь вопрос времени. Впрочем, как и всех остальных трансмиссий, используемых сейчас. Почему? Да потому что чёртовы электрокары! Однако сегодня «механика» актуальна, и даже совершенствуется. Например, марка Hyundai выпустила кроссовер с «мешалкой», но без педали сцепления: его включением и выключением заведует электроника, но передачи менять необходимо водителю. Мы впечатлились смелой идеей и решили вспомнить другие интересные эксперименты с механическими коробками передач.
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На стыке 1920–1930-х, во многом благодаря стараниям инженера, соизобретателя танка и основателя марки Wilson-Pilcher Уолтера Уилсона, автомобильный мир получил преселективную коробку передач. Сегодня под этим определением подразумеваются роботизированные трансмиссии, но тогда это была «механика» с настоящим предварительным выбором передачи!
Освоить КП Уилсона несложно и современному водителю: для переключения требовалось сперва поместить небольшой рычажок под рулём в соответствующий паз (по привычной
Конструктивно коробка Уилсона представляла собой последовательно установленные планетарные ряды и хитрую систему тормозных механизмов: при взаимодействии с педалью управления рычажный механизм затягивал или отпускал тормозные ленты, меняя передачи. Существовали трёх-, четырёх- и пятиступенчатые варианты такой коробки. В последующие десятилетия эта «механика» нашла применение во множестве легковых машин разных марок, автобусах/грузовиках и военной технике. А теперь похожая схема используется в гидромеханических автоматических коробках.
Тяни-толкай
А вот с «многорычажными» коробками передач Lenco и Hurst так просто не подружишься: орудовать придётся аж тремя «палками», причём в определённой последовательности!
Благодарить за эту трансмиссию нужно сорвиголов из мира драг-рэйсинга, которым, понятное дело, потребовалось что-то очень крепкое и молниеносное в переключениях. Компания Lenco выручила гонщиков (и до сих пор выручает) коробкой Lightning Rods («Громоотводы»), а фирма Hurst выпустила её в мир гражданских машин — правда, уже в виде «автомата» с возможностью ручного управления.
Конструктивно коробка представляет собой несколько «модулей» с планетарными редукторами, отдельными рычагами и двумя передаточными отношениями. В гоночной, то есть полностью механической, версии от Lenco присутствует педаль сцепления, которая используется для начала движения и для переключений «вниз». Посмотрите, как это работает — спорим, вам захочется попробовать.
А вот как выглядит использование гражданского «автомата» Hurst в ручном режиме. Как и в случае с гоночной коробкой, два рычага с двумя возможными положениями отвечают за первую и вторую передачи, а переключение третьего (с привычным диапазоном PRND и дополнительным положением овердрайва) — за смену с третьей на четвёртую. Спрашивается, и кто теперь захочет ездить в скучном «драйве»?
Да, десять скоростей
И нет, не у тягача. В конце 1970-х компания Mitsubishi разработала трансмиссию под названием Super Shift — с четырьмя передачами и двумя режимами работы (высокий и низкий ряды) для каждой из них, и даже для заднего хода.
Реализовывалось это с помощью внедрения дополнительного вала в обычную четырёхступенчатую «механику». Появившимся в салоне вторым рычагом, что менял «ряды», можно было пользоваться в любой момент во время движения, просто выжав педаль сцепления, а индикатор на приборной панели показывал выбранный режим.
Super Shift использовалась как минимум в пяти моделях японской марки. Как правило, всё время в городе водители эксплуатировали пониженный ряд, а на загородной дороге переключались на повышенный, превращая высшую четвёртую передачу в четвёртую с плюсом.
Третий — лишний
Упомянутый кроссовер Hyundai с «механикой» и двумя педалями — совсем не первый в своём роде. Можно вспомнить Saab 900 NG и коробку Sensonic, с которой так смешно боролся Джеймс Мэй в одном из эпизодов шоу Top Gear. На месте рычага в салоне здесь находится обыкновенная на первый взгляд «мешалка», однако как только электроника чует малейшее её движение, в дело вступает актуатор, заменяющий привычную педаль сцепления.
При этом «выжатым» сцепление остаётся до тех пор, пока водитель не коснётся педали акселератора. Потому Sensonic и оказалась жутко неудобной в реальной жизни, хотя на бумаге должна была работать оперативнее среднестатистического водителя и дарить автоматизированную радость при сохранении драйва настоящей «механики».
Да что там Saab из 90-х — ещё в 1967 году марка Porsche предложила для своей главной модели что-то похожее. Тогда
Любви и признания такие 911-е предсказуемо не снискали, но аналогичную по управлению двухпедальную систему с «чувствительным» рычагом и автоматическим сцеплением получила и, например, более поздняя модель Ferrari Mondial. А вообще среди более народных автомобилей подобные КП достаточно широко применялись ещё с
Что же до новой разработки Hyundai, то и здесь задействован специальный «датчик намерений», который реагирует на взаимодействие водителя с рычагом КП, а также гидравлический актуатор, автоматизирующий сцепление. При этом смена передач возможна без сброса газа. Коробка iMT (Intelligent Manual Transmission) досталась кроссоверу Venue для индийского рынка.
Бонус: посмотрите на старенький раллийный Wartburg 353 с «механикой» и подрулевым рычагом — в боевом заезде.