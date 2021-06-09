Как в 1970-х представляли автомобили, которые не боятся аварий

Самым ярким автомобилем программы Experimental Safety Vehicle был прототип Minicar RSV. И если вы о нём ни разу не слышали — не удивляйтесь: о нём мало кто знает даже в самой Америке.

Да и история у машины не очень замысловатая. Поскольку программа ESV была учреждена американским правительством, сами американцы очень хотели показать миру «как надо». Поэтому в период с 1976 по 1980 год (точная дата неизвестна) они выпустили радикальное купе с дверьми типа «крыло чайки», четырьмя посадочными местами, шинами run-flat, подушками безопасности и (внимание!) без единого ремня безопасности.

В конце 1970-х компания Minicars изготовила около 10 прототипов, которые демонстри­ровались на выставках, ярмарках, а также в новостных и развлекательных телепередачах. Все они оснащались четырёх­цилиндровыми моторами Honda. Львиная доля RSV стала участниками краш-тестов, где их нещадно пытались уничтожить в моделируемых ДТП. Но все эти испытания прототипы выдержали с честью. Причём при фронтальном столкновении на скорости до 80 километров в час со стопроцентным перекрытием передок машины вообще не деформировался, а полностью амортизировал удар за счёт полимерного бампера!

Однако после появления в СМИ все RSV внезапно исчезли с радаров. Причина «пропажи» вскрылась намного позже: в начале 1990‑х выяснилось, что правительство Рейгана решило закрыть проект ESV, а те машины, что были на руках у NHTSA (Национальное управление безопасностью автотранспорта), приказало уничтожить. В том числе и сохранив­шиеся прототипы зарубежных фирм.

Но в NHTSA справедливо сочли, что такой приговор слишком жесток для уникальных автомобилей. Поэтому поспешили вернуть прототипы фирмам-производителям и партию RSV уничтожили не полностью. Примерно 10 лет назад два экземпляра RSV нашлись у частных владельцев, причём оба прототипа до сих пор пребывают на ходу. Один из них приобрело NHTSA для дальнейших исследований безопасности.