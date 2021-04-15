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В США автомобили с пробегом стали дороже новых

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Дмитрий Савостьянчик

Дефицит новых автомобилей в США спрово­цировал резкий рост цен на машины с пробегом. Некоторые машины продаются даже дороже чем такие же, но новые, сообщает издание Motor1.com

  • Дефицит новых машин вызван снижением объёмов выпуска из-за нехватки чипов и микросхем, которые используются в произ­водстве большин­ства электронных компонентов автомобиля.

  • Цены автомобилей на вторичном рынке за год выросли на треть. Ежене­дельно на протяжении последних трёх недель цены повышались на 1,7%.

  • В середине апреля 2021 года на аукционе Manheim Auctions за 18,5 тысячи долларов был продан Kia Soul LX с пробегом 5000 миль (около 8000 кило­метров) и требующий замены масла. При этом абсолютно новый и идентичный Kia Soul на официальном сайте Kia в США стоит 17,6 тысячи долларов — на 5% дешевле. 

  • Помимо цены за автомобиль, покупатель должен был заплатить комиссию за покупку — 500 $. После покупки клиент может «на месте» обслужить свою машину: после­продажная диагностика, замена масла и т.д. — это прибавит к стоимости ещё до 2000 $.

  • Некоторые бюджетные автомобили за несколько месяцев подорожали ещё сильнее. Например, Kia Rio LX 2016 года недавно был продан за 12 900 $, хотя ещё в конце 2020 года он оцени­вался в 8500 $ — в полтора раза дешевле.

Эксперты считают, что теперь лучшее время, чтобы продать подер­жанный автомобиль, если владелец планировал это сделать в ближайшее время: сейчас самые высокие цены за более чем 20 лет. Вместе с этим власти США нацелены выделить более 2,5 триллиона долларов в качестве субсидий на покупку автомо­билей и ещё несколько сотен милли­ардов — на возмещение налогов. Это может допол­нительно подстегнуть спрос на новые машины и заодно усугубить дефицит.

Неужели российский рынок ждёт такая же участь?

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