«Волгу» 1992 года без пробега продают по цене нового Kia K5
Кирилл Малышев
Продавец из Тулы оценил свою «Волгу» ГАЗ-2410 в
Седан светло-серого цвета был выпущен в 1992 году. Если верить продавцу, за 28 лет он проехал всего 21 километр. Это говорит о том, что машина вообще не эксплуатировалась. Всё это время «Волга» находилась в одних руках.
Описание к объявлению уверяет, что автомобиль абсолютно новый. Он не восстанавливался и не реставрировался. Даже двигатель после покупки ни разу не запускался. Правда, по неизвестной причине «Волга» немного разукомплектована: у неё отсутствуют решётка радиатора и передний бампер.
ГАЗ-2410 является рестайлинговой версией «Волги»
ГАЗ-24.Машину выпускали в Нижнем Новгороде с 1985 по 1992 год, тираж модели превысил 417 тысяч экземпляров. Седан оснащался карбюраторной бензиновой «четвёркой» объёмом 2,5 литра. С неё сняли 100 л.с. Коробка передач — 4-ступенчатая «механика». На смену модели пришла дальнейшая модернизация «двадцатьчетвёрки» с индексом 31029.
Минувшим летом на Авто.ру выставили очень редкую версию «Волги» 2410. Это машина с двигателем V8 под капотом и трёхступенчатой автоматической коробкой передач, так называемая догонялка, разработанная для нужд спецслужб. Просили за неё
2 300 000рублей. Мотор от представительской Чайки развивает 195 сил. Всего было сделано около двух с половиной сотен таких автомобилей. Выставленный на продажу экземпляр 1992 года выпуска пробежал всего 57 000 километров.