Два монитора и новый интерьер: Lincoln Nautilus прошёл рестайлинг

«Волгу» 1992 года без пробега продают по цене нового Kia K5

Новости

Кирилл Малышев

Продавец из Тулы оценил свою «Волгу» ГАЗ-2410 в 1 800 000 рублей. Эта «Волга» стала одной из самых «дорогих» среди подобных автомобилей на Авто.ру.

1/3

  • Седан светло-серого цвета был выпущен в 1992 году. Если верить продавцу, за 28 лет он проехал всего 21 кило­метр. Это говорит о том, что машина вообще не эксплуатиро­валась. Всё это время «Волга» находилась в одних руках.

  • Описание к объявлению уверяет, что авто­мобиль абсолютно новый. Он не восста­навли­вался и не реставри­ровался. Даже двигатель после покупки ни разу не запускался. Правда, по неизвестной причине «Волга» немного разукомп­лектована: у неё отсут­ствуют решётка радиатора и передний бампер.

  • ГАЗ-2410 является рестайлинговой версией «Волги» ГАЗ-24. Машину выпускали в Нижнем Новгороде с 1985 по 1992 год, тираж модели превысил 417 тысяч экзем­пляров. Седан оснащался карбюраторной бензиновой «четвёркой» объёмом 2,5 литра. С неё сняли 100 л.с. Коробка передач — 4-ступен­чатая «механика». На смену модели пришла дальнейшая модерни­зация «двадцать­четвёрки» с индексом 31029.

  • Минувшим летом на Авто.ру выставили очень редкую версию «Волги» 2410. Это машина с двигателем V8 под капотом и трёхступен­чатой автомати­ческой коробкой передач, так называемая догонялка, разра­ботанная для нужд спецслужб. Просили за неё 2 300 000 рублей. Мотор от представи­тель­ской Чайки развивает 195 сил. Всего было сделано около двух с половиной сотен таких автомо­билей. Выставленный на продажу экземпляр 1992 года выпуска пробежал всего 57 000 километров.

Дороговато за полуразобранную «Волгу», нет?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение