«Волгу» 1992 года без пробега продают по цене нового Kia K5

Седан светло-серого цвета был выпущен в 1992 году. Если верить продавцу, за 28 лет он проехал всего 21 кило­метр. Это говорит о том, что машина вообще не эксплуатиро­валась. Всё это время «Волга» находилась в одних руках.

Описание к объявлению уверяет, что авто­мобиль абсолютно новый. Он не восста­навли­вался и не реставри­ровался. Даже двигатель после покупки ни разу не запускался. Правда, по неизвестной причине «Волга» немного разукомп­лектована: у неё отсут­ствуют решётка радиатора и передний бампер.

ГАЗ-2410 является рестайлинговой версией «Волги» ГАЗ-24. Машину выпускали в Нижнем Новгороде с 1985 по 1992 год, тираж модели превысил 417 тысяч экзем­пляров. Седан оснащался карбюраторной бензиновой «четвёркой» объёмом 2,5 литра. С неё сняли 100 л.с. Коробка передач — 4-ступен ­чатая «механика». На смену модели пришла дальнейшая модерни­зация «двадцать­четвёрки» с индексом 31029.