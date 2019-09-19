В случае удорожания топлива россияне готовы пересесть на велосипеды

В настоящее время у 67 процентов россий­ских семей есть хотя бы один авто­мобиль, а у 18 процентов — больше одного. Из тех, кто водит машину еже­дневно (а это 70 процентов респондентов в среднем по России, и всего 55 процентов в Москве и Санкт-Петер­бурге), согласны ездить реже лишь 22 процента. Столько же респондентов вообще не готовы пойти на такой шаг — из-за работы, связанной с вождением. 14 процентов опрошен­ных не хотят отказываться от личного авто­мо­биля потому, что регулярно возят детей в школу, 13 процентов — ездят на нём на работу, в магазины или по личным делам (9 процентов) или просто не желают отказываться от комфортных поездок и экономии времени (8 процентов).