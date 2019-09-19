В случае удорожания топлива россияне готовы пересесть на велосипеды
Николай Андреев
ВЦИОМ спросил 1600 водителей в России о том, как часто они пользуются автомобилем и какие причины способны побудить их садиться за руль реже. В качестве главной причины 47 процентов респондентов назвали возможное удорожание топлива.
Среди других причин отказа от автомобилей были затраты, связанные с его обслуживанием (16 процентов опрошенных), личные финансовые трудности (15 процентов), пробки на дорогах (14 процентов), забота об экологии (8 процентов) и плохие дороги (7 процентов).
В настоящее время у 67 процентов российских семей есть хотя бы один автомобиль, а у 18 процентов — больше одного. Из тех, кто водит машину ежедневно (а это 70 процентов респондентов в среднем по России, и всего 55 процентов в Москве и Санкт-Петербурге), согласны ездить реже лишь 22 процента. Столько же респондентов вообще не готовы пойти на такой шаг — из-за работы, связанной с вождением. 14 процентов опрошенных не хотят отказываться от личного автомобиля потому, что регулярно возят детей в школу, 13 процентов — ездят на нём на работу, в магазины или по личным делам (9 процентов) или просто не желают отказываться от комфортных поездок и экономии времени (8 процентов).
Из транспортных средств, на которые российские водители готовы сменить личный автомобиль, 43 процента опрошенных выбрали велосипед (из них 56 процентов – в возрасте 25–34 лет, а оставшиеся попадают в группу 35–44 лет), 33 процента – электромобиль (51 проценту респондентов – от 18 до 24 лет). Электрический мопед или скутер предпочли 10 процентов опрошенных.
Опрос был приурочен к всемирному дню без автомобилей, который пройдёт 22 сентября.