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В случае удорожания топлива россияне готовы пересесть на велосипеды

Новости

Николай Андреев

ВЦИОМ спросил 1600 водителей в России о том, как часто они пользуются автомо­билем и какие причины способны побудить их садиться за руль реже. В качестве главной причины 47 про­центов респон­дентов назвали возможное удорожание топлива.

  • Среди других причин отказа от автомо­билей были затраты, связанные с его обслужива­нием (16 процентов опрошенных), личные финансовые труд­ности (15 процентов), пробки на дорогах (14 процентов), забота об экологии (8 процентов) и плохие дороги (7 процентов).

  • В настоящее время у 67 процентов россий­ских семей есть хотя бы один авто­мобиль, а у 18 процентов — больше одного. Из тех, кто водит машину еже­дневно (а это 70 процентов респондентов в среднем по России, и всего 55 процентов в Москве и Санкт-Петер­бурге), согласны ездить реже лишь 22 процента. Столько же респондентов вообще не готовы пойти на такой шаг — из-за работы, связанной с вождением. 14 процентов опрошен­ных не хотят отказываться от личного авто­мо­биля потому, что регулярно возят детей в школу, 13 процентов — ездят на нём на работу, в магазины или по личным делам (9 процентов) или просто не желают отказываться от комфортных поездок и экономии времени (8 процентов).

  • Из транспортных средств, на которые россий­ские водители готовы сменить личный автомобиль, 43 процента опрошен­ных выбрали вело­сипед (из них 56 процентов – в возрасте 25–34 лет, а остав­шиеся попадают в группу 35–44 лет), 33 процента – электро­мобиль (51 проценту респон­дентов – от 18 до 24 лет). Электри­­ческий мопед или скутер предпочли 10 процентов опрошенных.

  • Опрос был приурочен к всемирному дню без автомобилей, который пройдёт 22 сентября.

Вы готовы ездить на личном автомобиле реже?

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