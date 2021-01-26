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Взгляните на экстремальный Lamborghini Urus для путешествий по Арктике

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Дмитрий Елизаров

Независимый дизайнер Абимелек Арельяно попытался представить, как выглядел бы суперкроссовер Lamborghini Urus после доработки в знаменитом внедорожном ателье Arctic Trucks. Вседорожник получил все необходимые для поездок по льду и снегу атрибуты.

  • Дизайнер предложил установить кроссовер на огромные высокопрофильные шины с дисками бронзового цвета. Этот оттенок в сочетании с красным цветом кузова, как пишет Абимелек, вдохновлён образом классического Lamborghini Countach, а очертания колёсных арок художник подсмотрел у внедорожника Lamborghini LM002.

  • Urus также снабдили экспедиционным багажником на крыше — на нём хранятся запасное колесо и канистры с запасом топлива. Кроме того, кроссовер получил передний бампер со встроенной лебёдкой и защиту днища.

  • «Urus сейчас — один из самых быстрых вседорожников, поэтому я думаю, что исследование полюса с его помощью было бы весьма интересным», — пишет Арельяно. Ранее он уже предлагал аналогичные пакеты «виртуального тюнинга» для Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

  • Результаты ещё одной визуальной трансформации в середине января опубликовал дизайнер Самир Садыхов. Силой своей фантазии он превратил пятидверный Jeep Wrangler во внедорожный минивэн Vangler.

А что, выдержит Lamborghini Urus арктические холода?

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