Крузак отдыхает: немцы создали экстремальный Дастер для бездорожья
Дмитрий Елизаров
Немецкое ателье Prior Design представило новый проект комплексного тюнинга кроссовера Dacia Duster, известного в России под брендом Renault. Кроссоверу защитили кузов, увеличили дорожный просвет и снабдили внедорожной резиной. Как уточняет Auto Motor und Sport, Дастер может получить ещё и 400-сильный мотор.
Проект подразумевает усиление подвески при помощи компонентов известной компании H&R, но пока тюнеры подумывают об увеличении клиренса за счёт «железа» лишь на 2 сантиметра. Дополнительно приподнять кроссовер над покрытием планируется за счёт внушительных колёс BFGoodrich, которые спрячутся в больших колёсных арках.
Защита кузова будет включать в себя силовой передний бампер, усилители порогов и решётчатые накладки на заднюю оптику. Кроме того, на предварительных эскизах можно разглядеть и встроенный в салон каркас безопасности, и экспедиционный багажник на крыше. На нём предполагается перевозить канистру для топлива, ящик для вещей и запасное колесо.
Что касается доработки силового агрегата, то пока конкретной информации нет. В Prior Design хотели бы снабдить Дастер мотором с отдачей 350–400 л.с., но будут ли они получены со штатного двигателя, или речь идёт о полной замене, пока не уточняется. А вот зафиксированные на изображениях компоненты для тюнинга появятся в продаже на европейском рынке уже в следующем году.
В начале декабря то же ателье обнародовало ещё один проект доработки Дастера, но диаметрально противоположный. Prior Design предложили превратить кроссовер в асфальтовый «суперкар» при помощи занижения подвески и агрессивного обвеса. А летом нынешнего года румынская фирма AutoK9 построила на базе вседорожника роскошный двухдверный кабриолет с развитой медиасистемой.