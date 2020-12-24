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Крузак отдыхает: немцы создали экстремальный Дастер для бездорожья

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Дмитрий Елизаров

Немецкое ателье Prior Design представило новый проект комплексного тюнинга кроссовера Dacia Duster, известного в России под брендом Renault. Кроссоверу защитили кузов, увеличили дорожный просвет и снабдили внедорожной резиной. Как уточняет Auto Motor und Sport, Дастер может получить ещё и 400-сильный мотор.

  • Проект подразумевает усиление подвески при помощи компонентов известной компании H&R, но пока тюнеры подумывают об увели­чении клиренса за счёт «железа» лишь на 2 санти­метра. Допол­нительно приподнять кроссовер над покрытием плани­руется за счёт внушитель­ных колёс BFGoodrich, которые спрячутся в больших колёсных арках.

  • Защита кузова будет включать в себя силовой передний бампер, усили­тели порогов и решётчатые накладки на заднюю оптику. Кроме того, на предвари­тельных эскизах можно разглядеть и встроенный в салон каркас безопас­ности, и экспедици­онный багажник на крыше. На нём пред­полагается перевозить канистру для топлива, ящик для вещей и запасное колесо.

  • Что касается доработки силового агрегата, то пока конкретной информации нет. В Prior Design хотели бы снабдить Дастер мотором с отдачей 350–400 л.с., но будут ли они получены со штатного двигателя, или речь идёт о полной замене, пока не уточняется. А вот зафиксиро­ванные на изображе­ниях компоненты для тюнинга появятся в продаже на европейском рынке уже в следующем году.

  • В начале декабря то же ателье обнародовало ещё один проект доработки Дастера, но диа­метрально противо­положный. Prior Design предложили превратить кроссовер в асфальтовый «суперкар» при помощи занижения подвески и агрес­сивного обвеса. А летом нынешнего года румынская фирма AutoK9 построила на базе вседорожника роскошный двухдверный кабриолет с развитой медиасистемой.

Стоило бы добавить Дастеру внедорожности?

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