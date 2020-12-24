Крузак отдыхает: немцы создали экстремальный Дастер для бездорожья

Проект подразумевает усиление подвески при помощи компонентов известной компании H&R, но пока тюнеры подумывают об увели­чении клиренса за счёт «железа» лишь на 2 санти­метра. Допол­нительно приподнять кроссовер над покрытием плани­руется за счёт внушитель­ных колёс BFGoodrich, которые спрячутся в больших колёсных арках.

Защита кузова будет включать в себя силовой передний бампер, усили­тели порогов и решётчатые накладки на заднюю оптику. Кроме того, на предвари­тельных эскизах можно разглядеть и встроенный в салон каркас безопас­ности, и экспедици­онный багажник на крыше. На нём пред­полагается перевозить канистру для топлива, ящик для вещей и запасное колесо.

Что касается доработки силового агрегата, то пока конкретной информации нет. В Prior Design хотели бы снабдить Дастер мотором с отдачей 350–400 л.с., но будут ли они получены со штатного двигателя, или речь идёт о полной замене, пока не уточняется. А вот зафиксиро­ванные на изображе­ниях компоненты для тюнинга появятся в продаже на европейском рынке уже в следующем году.