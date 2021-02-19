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Видео: на АвтоВАЗе начали тестировать экзоскелеты

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Дмитрий Елизаров

На конвейере АвтоВАЗа замечены сотрудники, использующие экзо­скелет. Видео, запечат­левшее рабочего с необычным оборудо­ванием, опубликовано в группе «Нетипичный АВТОВАЗ» во ВКонтакте.

  • Экзоскелет применили для облегчения одной из самых нагруженных сборочных операций. «Усиленный» рабочий замечен на участке установки колёс на сборочной линии B0: здесь требуется вручную снять колесо с подающего лотка и установить его на ступицу. Пред­полагается, что примене­ние внешних усилителей облегчит нагрузку на мышцы рабочего.

  • Судя по закадровому комментарию, который пред­ставляет собой фрагмент обсуждения экзо­скелета, речь пока идёт лишь о демон­страции его возмож­ностей. Комментатор (предполо­жительно, представи­тель компании-продавца экзоскелетов) упоминает, что на данный момент ведутся переговоры об оптовых поставках таких устройств. При этом цена демонстраци­онных образцов составит 13 800 евро (1,23 миллиона рублей).

  • Пользователи страницы в комментариях отмечают, что именно такой вариант экзоскелета действи­тельно может облегчить работу, но в будущем это способно обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Дело в том, что на видео запечатлён «половин­чатый» вариант: нагрузку, снятую с мышц рук, экзоскелет передаёт на поясницу человека, ноги же в распреде­лении нагрузки не участвуют.

  • Идею экзоскелета разработчики-футуристы уже использо­вали и в конструкции автомо­билей будущего. Скажем, концептуаль­ный суперкар Nissan GT-R (X) 2050, представ­ленный в конце декабря, его создатели считают пред­вестником нового вида транспорта, который люди смогут просто «носить» на себе.

Как считаете, нужны такие экзоскелеты на конвейере АвтоВАЗа?

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