Видео: на АвтоВАЗе начали тестировать экзоскелеты

Экзоскелет применили для облегчения одной из самых нагруженных сборочных операций. «Усиленный» рабочий замечен на участке установки колёс на сборочной линии B0: здесь требуется вручную снять колесо с подающего лотка и установить его на ступицу. Пред­полагается, что примене­ние внешних усилителей облегчит нагрузку на мышцы рабочего.

Судя по закадровому комментарию, который пред­ставляет собой фрагмент обсуждения экзо­скелета, речь пока идёт лишь о демон­страции его возмож­ностей. Комментатор (предполо­жительно, представи­тель компании-продавца экзоскелетов) упоминает, что на данный момент ведутся переговоры об оптовых поставках таких устройств. При этом цена демонстраци­онных образцов составит 13 800 евро (1,23 миллиона рублей).

Пользователи страницы в комментариях отмечают, что именно такой вариант экзоскелета действи­тельно может облегчить работу, но в будущем это способно обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Дело в том, что на видео запечатлён «половин­чатый» вариант: нагрузку, снятую с мышц рук, экзоскелет передаёт на поясницу человека, ноги же в распреде­лении нагрузки не участвуют.