Видео: на АвтоВАЗе начали тестировать экзоскелеты
Дмитрий Елизаров
На конвейере АвтоВАЗа замечены сотрудники, использующие экзоскелет. Видео, запечатлевшее рабочего с необычным оборудованием, опубликовано в группе «Нетипичный АВТОВАЗ» во ВКонтакте.
Экзоскелет применили для облегчения одной из самых нагруженных сборочных операций. «Усиленный» рабочий замечен на участке установки колёс на сборочной линии B0: здесь требуется вручную снять колесо с подающего лотка и установить его на ступицу. Предполагается, что применение внешних усилителей облегчит нагрузку на мышцы рабочего.
Судя по закадровому комментарию, который представляет собой фрагмент обсуждения экзоскелета, речь пока идёт лишь о демонстрации его возможностей. Комментатор (предположительно, представитель компании-продавца экзоскелетов) упоминает, что на данный момент ведутся переговоры об оптовых поставках таких устройств. При этом цена демонстрационных образцов составит 13 800 евро (1,23 миллиона рублей).
Пользователи страницы в комментариях отмечают, что именно такой вариант экзоскелета действительно может облегчить работу, но в будущем это способно обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Дело в том, что на видео запечатлён «половинчатый» вариант: нагрузку, снятую с мышц рук, экзоскелет передаёт на поясницу человека, ноги же в распределении нагрузки не участвуют.
Идею экзоскелета разработчики-футуристы уже использовали и в конструкции автомобилей будущего. Скажем, концептуальный суперкар Nissan
GT-R (X)2050, представленный в конце декабря, его создатели считают предвестником нового вида транспорта, который люди смогут просто «носить» на себе.