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В России хотят резко увеличить налог на «грязные» автомобили

Новости

Николай Андреев

Минпромторг России предложил с 2021 года увеличить транспортный налог для автомобилей с экологическим классом Евро-3 и ниже. Как сообщает агентство «ТАСС», инициатива касается коммерческого транспорта.

  • Новые ставки транспортного налога для машин с «грязным» выхлопом пока не определены, но в Минпромторге хотят, чтобы их рост был кардинальным. Ведомство в ближайшее время направит свои предложения Минтрансу.

  • Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил вообще запретить коммерческие автомобили с классом Евро-0 и Евро-1. По его словам, такой закон нужно ввести с 2022 года.

  • По данным Минпромторга, сегодня в России работают в коммерческой сфере более трёх миллионов автомобилей с экологическим классом Евро-3 и ниже. В министерстве отмечают, что такие машины наносят непоправимый ущерб экологии и здоровью людей. Сейчас все новые автомобили в стране должны отвечать требованиям стандарта Евро-5.

Что нужно сделать с «грязным» коммерческим транспортом?

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