В России хотят резко увеличить налог на «грязные» автомобили

Минпромторг России предложил с 2021 года увеличить транспортный налог для автомобилей с экологическим классом Евро-3 и ниже. Как сообщает агентство «ТАСС», инициатива касается коммерческого транспорта.

Новые ставки транспортного налога для машин с «грязным» выхлопом пока не определены, но в Минпромторге хотят, чтобы их рост был кардинальным. Ведомство в ближайшее время направит свои предложения Минтрансу.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил вообще запретить коммерческие автомобили с классом Евро-0 и Евро-1. По его словам, такой закон нужно ввести с 2022 года.