Китайская элита: представлен семиместный кроссовер-гигант Exeed VX
Артем Шахнович
Премиальный суббренд Exeed марки Chery, продукция которого будет продвигаться под маркой Cheryexeed, представил флагманский семиместный кроссовер VX. Эта модель длиной почти 5 метров стала третьей в линейке нового бренда после среднеразмерного кроссовера TX и компактного LX.
В основу новинки легла удлинённая платформа кроссовера Exeed TX, в которой использованы некие «технологии компании Jaguar Land Rover», уточняет Авторевю. Длина модели VX равна 4970 миллиметрам, ширина — 1940 мм, высота — 1805 мм. Колёсная база автомобиля — 2900 мм.
Первоначально VX предложат с турбонаддувным бензиновым двигателем объёмом 1,6 л мощностью 197 л.с. и 290 Нм, агрегатированным с преселективным семиступенчатым роботом. Привод, как это часто бывает у современных китайских кроссоверов, — пока только передний.
Позже на рынок выйдет модификация с двухлитровым наддувным мотором (254 л.с. и 385 Нм), семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой и системой полного привода.
В оснащение кроссовера входят два 12,3-дюймовых экрана панели приборов и мультимедийной системы, объединённых под одним стеклом, климат-контроль, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент автоматической парковки, панорамная крыша.
Китайские продажи начнутся осенью. О сроках появления кроссовера в России пока не сообщается.
Кроме VX, модельный ряд суббренда Exeed включает в себя среднеразмерный паркетник TXL длиной 4,6 метра, оснащённый 197-сильным наддувным двигателем и передним приводом, а также компактный LX — с безнаддувным мотором объёмом 1,6 л и 1,5-литровым турбомотором. Первым в России появится TXL — удлинённая версия модели TX. Произойдёт это ориентировочно в третьем квартале 2020 года.
Конкурентами Cheryexeed VX на отечественном рынке формально могут оказаться Mazda
CX-9(от 2 873 000рублей), Toyota Highlander (от 3 577 000рублей), Volkswagen Teramont (от 3 009 000рублей) и GAC GS8 (от 1 998 000рублей).