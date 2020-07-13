Китайская элита: представлен семиместный кроссовер-гигант Exeed VX

В основу новинки легла удлинён­ная платформа крос­совера Exeed TX, в которой использо­ваны некие «техно­логии компании Jaguar Land Rover», уточняет Авторевю. Длина модели VX равна 4970 милли­метрам, ширина — 1940 мм, высота — 1805 мм. Колёсная база автомобиля — 2900 мм.

Первоначально VX предложат с турбо­наддувным бензино­вым двигателем объёмом 1,6 л мощностью 197 л.с. и 290 Нм, агрегати­рованным с пресе­лективным семи­ступен­чатым роботом. Привод, как это часто бывает у современных китайских кроссоверов, — пока только передний.

Позже на рынок выйдет модификация с двух­литровым наддувным мотором (254 л.с. и 385 Нм), семиступен­чатой преселективной роботи­зированной коробкой и системой полного привода.

В оснащение кроссовера входят два 12,3-дюймовых экрана панели приборов и мульти­медийной системы, объеди­нённых под одним стеклом, климат-контроль, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент автомати­ческой парковки, панорамная крыша.

Китайские продажи начнутся осенью. О сроках появления кроссовера в России пока не сообщается.

Кроме VX, модельный ряд суббренда Exeed включает в себя средне­размерный паркетник TXL длиной 4,6 метра, оснащённый 197-сильным наддув­ным двигателем и передним приводом, а также компакт­ный LX — с безнаддувным мотором объёмом 1,6 л и 1,5-литровым турбо­мотором. Первым в России появится TXL — удлинённая версия модели TX. Произойдёт это ориенти­ровочно в третьем квартале 2020 года.