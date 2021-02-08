Китайский конкурент Toyota Highlander может добраться до России с новым мотором

Как и базовый двигатель, новый мотор будет агрегатиро­ваться с роботизиро­ванной коробкой. Однако эта моди­фикация получила опци­ональную систему полного привода, тогда как более доступная версия имеет исключи­тельно привод на передние колёса. Издание делает вывод, что для упрощения соперни­чества с потенциаль­ными конкурентами-одно­классниками (включая, к примеру, Mazda CX-9 и Toyota Highlander) именно полно­приводная версия Exeed VX будет сертифи­цирована для российского рынка.