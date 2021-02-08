Китайский конкурент Toyota Highlander может добраться до России с новым мотором
Дмитрий Елизаров
В Китае кроссовер Exeed VX (в России бренд представлен под названием Cheryexeed) начали оснащать новым двигателем — более мощным, чем агрегат, с которым вседорожник дебютировал в июле. Как пишут «Китайские автомобили», именно у этой модификации наиболее высокие шансы появиться в нашей стране.
Флагман молодого премиального бренда получил двухлитровую «турбочетвёрку» с отдачей в 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Ранее для модели был доступен только 1,6-литровый турбомотор, развивающий 197 л.с. и 290 Нм.
Как и базовый двигатель, новый мотор будет агрегатироваться с роботизированной коробкой. Однако эта модификация получила опциональную систему полного привода, тогда как более доступная версия имеет исключительно привод на передние колёса. Издание делает вывод, что для упрощения соперничества с потенциальными конкурентами-одноклассниками (включая, к примеру, Mazda
CX-9и Toyota Highlander) именно полноприводная версия Exeed VX будет сертифицирована для российского рынка.
Ранее сообщалось, что Chery намерена начать продажи флагманского кроссовера в нашей стране ближе к концу нынешнего года. Сейчас российская линейка Cheryexeed состоит из единственной модели — вседорожника TXL; он оснащается 186-сильной версией 1,6-литрового мотора в паре с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода. С учётом спецпредложений на данный момент кроссовер стоит минимум
1 999 900рублей.