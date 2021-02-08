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Китайский конкурент Toyota Highlander может добраться до России с новым мотором

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Дмитрий Елизаров

В Китае кроссовер Exeed VX (в России бренд представлен под названием Cheryexeed) начали оснащать новым двигателем — более мощным, чем агрегат, с которым вседорожник дебютировал в июле. Как пишут «Китайские авто­мобили», именно у этой моди­фикации наиболее высокие шансы появиться в нашей стране.

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  • Флагман молодого премиального бренда получил двух­литровую «турбо­четвёрку» с отдачей в 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Ранее для модели был доступен только 1,6-литровый турбо­мотор, развивающий 197 л.с. и 290 Нм.

  • Как и базовый двигатель, новый мотор будет агрегатиро­ваться с роботизиро­ванной коробкой. Однако эта моди­фикация получила опци­ональную систему полного привода, тогда как более доступная версия имеет исключи­тельно привод на передние колёса. Издание делает вывод, что для упрощения соперни­чества с потенциаль­ными конкурентами-одно­классниками (включая, к примеру, Mazda CX-9 и Toyota Highlander) именно полно­приводная версия Exeed VX будет сертифи­цирована для российского рынка.

  • Ранее сообщалось, что Chery намерена начать продажи флагман­ского кроссовера в нашей стране ближе к концу нынешнего года. Сейчас россий­ская линейка Cheryexeed состоит из един­ственной модели — вседорожника TXL; он оснащается 186-сильной версией 1,6-литрового мотора в паре с семиступен­чатым «роботом» и системой полного привода. С учётом спец­предложений на данный момент кроссовер стоит минимум 1 999 900 рублей.

Премиальный «китаец» — достойный объект для покупки?

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