Кроссовер Exeed TXL обновили перед появлением в России
Дмитрий Елизаров
Портал Autohome опубликовал официальные изображения и характеристики обновлённого кроссовера Exeed TXL — дизайн модели переосмыслен в духе старшего вседорожника Exeed VX. Однако в нашей стране будут продавать дорестайлинговую версию.
Для Exeed TXL разработали новую решётку радиатора, новый передний бампер с вертикальными вставками, в отличие от прежних многоугольных, и изменили оформление задней части с разнесёнными по краям бампера патрубками выхлопной системы. Длина обновлённого кроссовера по данным AutoHome выросла на 5 мм, до 4780 мм, при прежней колёсной базе в 2800 мм.
Архитектура передней панели трансформирована практически полностью: кроссовер оснащается объединёнными в блок двумя
16-дюймовыми экранами приборной панели и мультимедийной системы, а также сенсорным блоком климат-контроля с двумя шайбами-регуляторами. Изменено и оформление центрального тоннеля, на котором установлен более компактный переключатель передач.
На рынке Китая TXL по-прежнему будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором (197 л.с., 290 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом». В качестве опции предложат систему полного привода.
С тем же двигателем, как ожидается, вседорожник появится и в России — но уже под маркой CheryExeed, созданной специально для нашего рынка. Сроки начала продаж официально пока не названы, но по предварительным данным в течение 2021 года компания Chery рассчитывает расширить российскую линейку бренда до трёх моделей разных классов.