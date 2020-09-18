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Кроссовер Exeed TXL обновили перед появлением в России

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Дмитрий Елизаров

Портал Autohome опубликовал официальные изображения и характери­стики обновлённого кроссовера Exeed TXL — дизайн модели пере­осмыслен в духе старшего вседорож­ника Exeed VX. Однако в нашей стране будут продавать дорестай­линговую версию.

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  • Для Exeed TXL разработали новую решётку радиатора, новый передний бампер с вертикаль­ными вставками, в отличие от прежних много­угольных, и изменили оформ­ление задней части с разнесён­ными по краям бампера патрубками выхлопной системы. Длина обнов­лённого кроссовера по данным AutoHome выросла на 5 мм, до 4780 мм, при прежней колёсной базе в 2800 мм.

  • Архитектура передней панели трансформиро­вана практически полностью: кроссовер оснащается объединён­ными в блок двумя 16-дюймо­выми экранами приборной панели и мульти­медийной системы, а также сенсорным блоком климат-контроля с двумя шайбами-регуляторами. Изменено и оформ­ление централь­ного тоннеля, на котором установлен более компактный пере­ключатель передач.

  • На рынке Китая TXL по-прежнему будет оснащаться 1,6-литровым турбо­мотором (197 л.с., 290 Нм) в паре с семиступен­чатым «роботом». В качестве опции предложат систему полного привода.

  • С тем же двигателем, как ожидается, вседорожник появится и в России — но уже под маркой CheryExeed, созданной специально для нашего рынка. Сроки начала продаж официально пока не названы, но по предвари­тельным данным в течение 2021 года компания Chery рассчитывает расширить российскую линейку бренда до трёх моделей разных классов.

Какой TXL вам больше по душе — российский или китайский?

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