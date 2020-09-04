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Китайский кроссовер Exeed TXL оказался безопаснее Toyota RAV4. Его привезут в Россию

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Дмитрий Елизаров

Китайский центр автомобильных технологий и исследо­ваний опубликовал результаты незави­симого краш-теста премиального вседорожника Exeed TXL, выпущенного концерном Chery. По итогам испытаний кроссовер признали безопасным на 93,6%, а в некоторых тестах он защитился на все 100.

  • В очередной сессии краш-тестов центра CATARC участвовали 6 моделей, включая как разра­ботанные в Китае для внутреннего рынка и экспорта, так и авто­мобили европейских и японских произво­дителей, выпускаемые внутри страны.

  • Премиальный вседорожник Exeed TXL при фронтальном ударе с 40-про­центным пере­крытием защитил водителя и пассажиров на 93%, при лобовом столкно­вении со 100-процентным перекрытием — на 94,38%, а боковой удар выдержал на 100%. В тесте использо­вались три манекена, два из которых были размещены на передних сиденьях, третий — на заднем диване. 

  • Аналогичную высшую оценку получила и работа систем активной безопасности. Самым худшим показателем кроссовера оказалась защита пешеходов — её оценили на 75,73%. Однако итоговая оценка Exeed TXL была самой высокой среди участников нынешней сессии — 93,6%.

  • Как уточняют «Китайские автомобили», второе место досталось Toyota RAV4, который для китайского рынка выпускает концерн FAW: кроссовер набрал 90,5%. Замкнула тройку лидеров Mazda3 местного же производства с оценкой в 88,6%.

  • Для России новый премиальный бренд пере­именован в CheryExeed. Его первенцем в нашей стране станет как раз кроссовер TXL, который, как ожидается, укомплектуют 190-сильным 1,6-литровым турбомотором в паре с семиступен­чатым роботом. Продажи новинки должны стартовать в нынешнем году. Цены пока не объявлены, но ожидается, что TXL станет самым дорогим авто­мобилем корпорации Chery в России.

Китайский премиум — как вам идея?

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