Китайский кроссовер Exeed TXL оказался безопаснее Toyota RAV4. Его привезут в Россию
Дмитрий Елизаров
Китайский центр автомобильных технологий и исследований опубликовал результаты независимого краш-теста премиального вседорожника Exeed TXL, выпущенного концерном Chery. По итогам испытаний кроссовер признали безопасным на 93,6%, а в некоторых тестах он защитился на все 100.
В очередной сессии краш-тестов центра CATARC участвовали 6 моделей, включая как разработанные в Китае для внутреннего рынка и экспорта, так и автомобили европейских и японских производителей, выпускаемые внутри страны.
Премиальный вседорожник Exeed TXL при фронтальном ударе с 40-процентным перекрытием защитил водителя и пассажиров на 93%, при лобовом столкновении со 100-процентным перекрытием — на 94,38%, а боковой удар выдержал на 100%. В тесте использовались три манекена, два из которых были размещены на передних сиденьях, третий — на заднем диване.
Аналогичную высшую оценку получила и работа систем активной безопасности. Самым худшим показателем кроссовера оказалась защита пешеходов — её оценили на 75,73%. Однако итоговая оценка Exeed TXL была самой высокой среди участников нынешней сессии — 93,6%.
Как уточняют «Китайские автомобили», второе место досталось Toyota RAV4, который для китайского рынка выпускает концерн FAW: кроссовер набрал 90,5%. Замкнула тройку лидеров Mazda3 местного же производства с оценкой в 88,6%.
Для России новый премиальный бренд переименован в CheryExeed. Его первенцем в нашей стране станет как раз кроссовер TXL, который, как ожидается, укомплектуют 190-сильным 1,6-литровым турбомотором в паре с семиступенчатым роботом. Продажи новинки должны стартовать в нынешнем году. Цены пока не объявлены, но ожидается, что TXL станет самым дорогим автомобилем корпорации Chery в России.