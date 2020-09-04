Китайский кроссовер Exeed TXL оказался безопаснее Toyota RAV4. Его привезут в Россию

В очередной сессии краш-тестов центра CATARC участвовали 6 моделей, включая как разра­ботанные в Китае для внутреннего рынка и экспорта, так и авто­мобили европейских и японских произво­дителей, выпускаемые внутри страны.

Премиальный вседорожник Exeed TXL при фронтальном ударе с 40-про­центным пере­крытием защитил водителя и пассажиров на 93%, при лобовом столкно­вении со 100-процентным перекрытием — на 94,38%, а боковой удар выдержал на 100%. В тесте использо­вались три манекена, два из которых были размещены на передних сиденьях, третий — на заднем диване.

Аналогичную высшую оценку получила и работа систем активной безопасности. Самым худшим показателем кроссовера оказалась защита пешеходов — её оценили на 75,73%. Однако итоговая оценка Exeed TXL была самой высокой среди участников нынешней сессии — 93,6%.

Как уточняют «Китайские автомобили», второе место досталось Toyota RAV4, который для китайского рынка выпускает концерн FAW: кроссовер набрал 90,5%. Замкнула тройку лидеров Mazda3 местного же производства с оценкой в 88,6%.