Названы цены нового премиум-кроссовера для России Cheryexeed TXL

Cheryexeed TXL предлагается только с одним мотором — 1,6-литровым турбиро­ванным двигателем, развивающим 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Коробка — семиступен­чатый «робот», привод только полный, подвеска — полностью независимая.

По габаритам новинка сопоставима с кроссовером Hyundai Santa Fe, у которого имеется модификация со 188-сильным двигателем (атмосферным 2,0-литровым агрегатом). Корейский конкурент тоже предлагается только с полным приводом и оснащается 6-ступен ­­чатым «автоматом», при этом стоит в базовой комплектации 2 239 000 рублей. Чуть более крупный Kia Sorento нового поколения в варианте со 180-сильным бензиновым двигателем, 6-диа ­пазонным «автоматом» и приводом на все колёса обойдётся минимум в 2 309 900 рублей.

В исполнение Luxury, ставшее для Cheryexeed TXL начальным, войдут 18-дюймовые колёсные диски, светодиодные ходовые огни, система бесключевого доступа, отделка интерьера кожей, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, руля и лобового стекла, электрорегулировки водительского кресла, акустика Arkamys с 6 динамиками, медиасистема с 10-дюймовым монитором и 10,25-дюймовая панель приборов, а также комплекс водительских ассистентов.

Топовая комплектация Flagship оценена в 2 399 900 рублей. Отличается она 19-дюймовыми колёсами, светодиодной оптикой и панорамным остеклением, системой кругового обзора и ассистентом парковки, наличием подсветки салона и электрорегулировок пассажирского кресла. Задние стёкла кроссовера получат тонировку, а число динамиков в салоне вырастет до 8.