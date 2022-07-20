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Exeed представил продуктовую стратегию 432: четыре новинки с ДВС, три гибрида, два электромобиля

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Дмитрий Елизаров

Марка Exeed, премиальное подразделение Chery, анонсировала свою программу развития модельного ряда. Как пишет AutoHome, «продуктовая матрица» бренда будет сформирована по принципу 432: 4 модели с ДВС, три гибрида и два электромобиля. В две из этих групп войдёт новейший кроссовер AtlantiX, также частично рассекреченный.

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Слайд презентации Exeed

  • Внешность Exeed AtlantiX продемонстрировали в рамках мероприятия, однако в Сеть попали только изображения низкого качества. Сама же компания опубликовала несколько дополнительных официальных тизеров. Судя по ним, AtlantiX станет подобием кросс-купе с необычной оптикой и развитыми гранями на кузове.
  • По данным издания, кроссовер оснастят двухлитровым турбомотором в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода, адаптивной подвеской и продвинутым «полуавтопилотом». AtlantiX получит также «всплывающие» дверные ручки и развитую акустическую систему из 14 динамиков.
  • Параллельно Exeed запустит и гибридную версию новинки, технические характеристики которой не разглашаются. Вторым из новых гибридов бренда станет бензоэлектрическая версия вседорожника VX: её предположительно оснастят сочетанием полуторалитровой «турбочетвёрки» и электродвигателя с совокупной отдачей около 320 л.с.
  • На опубликованном слайде с презентации видны два будущих электрокара с внутренними индексами E03 и E0Y. О втором из них ничего не сообщается, а первый вопреки продемонстрированному на слайде силуэту окажется не кроссовером, а крупным лифтбеком с обтекаемым кузовом и необычной светотехникой. До 100 км/ч электрокар сможет ускоряться за3 секунды, а запас хода составит 700 километров.
  • Производство кроссовера AtlantiX концерн Chery намеревается запустить в ноябре, а электромобили встанут на конвейер не ранее 2023 года.

В России на данный момент продаются три кроссовера марки Exeed, и один из них вскоре должен обновиться. Exeed TXL получит новый, более мощный двигатель и переосмысленный интерьер.

Хотели бы видеть в России новый кроссовер Exeed?

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