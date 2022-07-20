Exeed представил продуктовую стратегию 432: четыре новинки с ДВС, три гибрида, два электромобиля

На опубликованном слайде с презентации видны два будущих электрокара с внутренними индексами E03

и E0Y

. О втором из них ничего не сообщается, а первый вопреки продемонстрированному на слайде силуэту окажется не кроссовером, а крупным лифтбеком с обтекаемым кузовом и необычной светотехникой. До 100 км/ч электрокар сможет ускоряться за3 секунды, а запас хода составит 700 километров.