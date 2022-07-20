Exeed представил продуктовую стратегию 432: четыре новинки с ДВС, три гибрида, два электромобиля

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Великие, китайские. Exeed VX против GAC GS8: сравнительный тест больших кроссоверов
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Дмитрий Елизаров
Марка Exeed, премиальное подразделение Chery, анонсировала свою программу развития модельного ряда. Как пишет AutoHome, «продуктовая матрица» бренда будет сформирована по принципу 432: 4 модели с ДВС, три гибрида и два электромобиля. В две из этих групп войдёт новейший кроссовер AtlantiX, также частично рассекреченный.
В России на данный момент продаются три кроссовера марки Exeed, и один из них вскоре должен обновиться. Exeed TXL получит новый, более мощный двигатель и переосмысленный интерьер.