Флагманский китайский кроссовер Exeed VX заметили на парковке в Москве

Машина щеголяет редким для китайских моделей белым кожаным салоном. В светлых тонах оформлены сиденья и дверные карты. На передней панели сразу три ЖК-дисплея: сросшиеся в единый кластер два больших монитора цифровой приборки и медиасистемы, а также сенсорная панель, управляющая настройками микроклимата.

По информации портала «Китайские автомобили», презентация новинки уже состоялась в одном из дилерских центров. Однако официально компания Chery распро­странила только единственное изображение машины. Старт продаж ожидается в октябре-ноябре.

Габариты Exeed VX известны по модели для домашнего рынка: длина — 4970 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1788 мм при колёсной базе 2900 милли­метров. Клиренс составляет 200 милли­метров. Под капот прочат двигатель 2.0 турбо мощностью 235 л.с., который в Китае выдаёт 254 силы. Ему станут ассистировать 7‑ступен­чатый «робот» и полный привод.

По имеющимся данным, стоимость новинки составит 3,1–3,6 миллиона рублей. Таким образом, Exeed VX войдёт в когорту самых дорогих китайских автомобилей российского рынка вместе с кросс-купе Geely Tugella, внедорожником Haval H9 и минивэном GAC GN8.

Флагман премиального суббренда Chery выйдет на наш рынок уже под маркой Exeed. Год назад бренд запускался как Cheryexeed, чтобы породить ассоциации с уже известной китайской компанией. Теперь узнаваемость создана, и в представительстве пошли на смену названия.