Exeed VX в России получил самую роскошную комплектацию President Limited Edition

Техника машины не поменялась: турбомотор 2.0 на 249 сил, 7-ступенчатый «робот» и полный привод.

Exeed

VX

President

Limited

Edition

оценили в 5,65 миллиона рублей. Это на 400 000 дороже, чем просят за версию

President

. Автомобили уже есть у дилеров.