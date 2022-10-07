Exeed VX в России получил самую роскошную комплектацию President Limited Edition

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Великие, китайские. Exeed VX против GAC GS8: сравнительный тест больших кроссоверов
Рост рынка, отмена медсправки и за что водителя могут задержать на 15 суток. Главное за день
Кирилл Малышев
В российском прайс-листе кроссовера Exeed VX появилась новая комплектация President Limited Edition. Она отличается отделкой, богаче на несколько опций, но стоит на 400 тысяч рублей дороже, чем прежняя топовая версия President.
На днях Exeed рассекретил в Китае модель Yaoguang. Это серийное воплощение концепта AtlantiX. Машина может стать заменой модели TXL и в этом качестве появиться на российском рынке.