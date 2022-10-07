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Exeed VX в России получил самую роскошную комплектацию President Limited Edition
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Кирилл Малышев

В российском прайс-листе кроссовера Exeed VX появилась новая комплектация President Limited Edition. Она отличается отделкой, богаче на несколько опций, но стоит на 400 тысяч рублей дороже, чем прежняя топовая версия President.

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  • Внешне лимитированную серию можно узнать по бронзовым акцентам вместо хромированных. Оттенок сменили шильдики, решётка радиатора и накладка заднего бампера. Салон отделан коричневой кожей со светлым кантом — сочетанием, которое для других комплектаций VX недоступно.
  • В палитре появился новый тёмно-зелёный «металлик». Самое заметное приобретение — выдвигающиеся на электроприводе подножки. Остальные новые опции несущественны: порт USB-C спереди, тонировка задней полусферы, пульт управления электроприводами правого переднего пассажира для сидящих на втором ряду.
  • И наконец-то флагман линейки Chery и Exeed получил нормальный обогрев сидений. В «лимитированном» кроссовере нагреваются не только подушки, но и спинки. Это касается обоих рядов сидений.
  • Техника машины не поменялась: турбомотор 2.0 на 249 сил, 7-ступенчатый «робот» и полный привод. Exeed VX President Limited Edition оценили в 5,65 миллиона рублей. Это на 400 000 дороже, чем просят за версию President. Автомобили уже есть у дилеров.

На днях Exeed рассекретил в Китае модель Yaoguang. Это серийное воплощение концепта AtlantiX. Машина может стать заменой модели TXL и в этом качестве появиться на российском рынке.

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