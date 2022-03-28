Флагманский кроссовер Exeed VX лишился третьего ряда сидений

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Бери выше! Первый тест Exeed VX
Компания Geely показала седан Emgrand L с запасом хода 1300 километров
Кирилл Малышев
В Китае в апреле поступит в продажу новая версия флагманского кроссовера марки Exeed. Большой VX начнут предлагать в исполнении с пятиместным салоном, пишет портал Autohome.
Слегка переоформлена консоль между передними сиденьями. Раньше на ней стоял миниатюрный джойстик коробки передач (последнее фото в галерее). Такой ставится, например, на российскую версию Exeed LX. Теперь его заменили на более массивный, с которым VX изначально поставлялся в Россию.