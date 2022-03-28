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Флагманский кроссовер Exeed VX лишился третьего ряда сидений

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Кирилл Малышев

В Китае в апреле поступит в продажу новая версия флагманского кроссовера марки Exeed. Большой VX начнут предлагать в исполнении с пятиместным салоном, пишет портал Autohome.

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  • На домашнем рынке, как и в России, Exeed VX до сих пор мог быть исключительно с трёхрядным салоном. За счёт отказа от задней скамейки покупатели смогут немного сэкономить. Сколько именно, пока неизвестно.
  • Попутно машина слегка изменилась. Решётка радиатора визуально стала объёмнее, на ней значительно меньше хрома, а вместо горизонтальных планок стоят вертикальные. В палитре модели появился новый тёмно-зелёный «металлик».
  • Из моторной гаммы убрали турбомотор 1.6 мощностью 197 сил. Вероятно, чтобы не создавать конкуренцию младшей модели TX/TXL, у которой есть аналогичный двигатель. Для VX остался только двухлитровый агрегат, который в китайской спецификации развивает 261 лошадиную силу (в России агрегат дефорсирован до 249 сил). Работает мотор в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Слегка переоформлена консоль между передними сиденьями. Раньше на ней стоял миниатюрный джойстик коробки передач (последнее фото в галерее). Такой ставится, например, на российскую версию Exeed LX. Теперь его заменили на более массивный, с которым VX изначально поставлялся в Россию.

Каким должен быть большой кроссовер?

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