Кроссовер Exeed TXL в Китае получил очень чёрную версию TXL S

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Флагманский кроссовер Exeed VX лишился третьего ряда сидений
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Кирилл Малышев
Exeed — премиальный суббренд компании Chery — представил новую версию кроссовера Exeed TXL. Она получила приставку S от слова Sport, пишет портал Carnewschina. Доплата относительно обычных исполнений составляет 27 тысяч в переводе на рубли.
Двухлитровый турбомотор Exeed TXL S выдаёт 261 лошадиную силу и сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Разгон до сотни занимает 6,6 секунды. Этот мотор на Exeed TXL в России не ставится, но российскому покупателю он знаком по флагманскому кроссоверу VX, только в дефорсированном до 249 сил варианте.