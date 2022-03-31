Кроссовер Exeed TXL в Китае получил очень чёрную версию TXL S

Почти весь внешний хром машине заменили на детали чёрного цвета и дополнили образ внушительным спойлером на пятой двери. Блестят только шильдики и окантовка боковых стёкол. За чёрными колёсными дисками скрываются красные тормозные суппорты.

Интерьер отделан в том же колере. Однако здесь яркие пятна не красного цвета, а оранжевого. В нём выполнены ремни безопасности и прострочка на сиденьях, подлокотниках и дверных картах.

Оснащение у машины максимальное. При этом тип привода клиент может выбирать: передний или полный.

Двухлитровый турбомотор Exeed TXL S выдаёт 261 лошадиную силу и сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Разгон до сотни занимает 6,6 секунды. Этот мотор на Exeed TXL в России не ставится, но российскому покупателю он знаком по флагманскому кроссоверу VX, только в дефорсированном до 249 сил варианте.