Exeed TXL обновился в Китае так, что заметно только по ценам

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Версия два ноль. Пять вопросов к мощному Exeed TXL после первого теста
Дебютировал электрический Chevrolet Equinox: цена — от 30 000 долларов, запас хода — до 483 километров
Кирилл Малышев
Компания Exeed провела модернизацию кроссовера TXL, чтобы оживить спрос на вседорожник в Китае. Однако обновление к 2023 модельному году оказалось таким, что заметно только по изменению цен, пишет CarNewsChina.
С турбмотором объёмом 1,6 литра обновлённый кроссовер стоит в Китае от 148 тысяч юаней (1,3 миллиона рублей). Его цена не изменилась. За двухлитровое исполнение, только недавно появившееся на российском рынке, просят от 163 тысяч юаней (1,43 миллиона рублей), что на пять тысяч больше дореформенной версии.