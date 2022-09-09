Exeed TXL обновился в Китае так, что заметно только по ценам

Экстерьер не трогали вовсе. В палитру добавили два новых цвета «металлик» — зелёный и серебристый.

В салоне остались те же два дисплея, блок управления микроклиматом и селектор коробки передач.

Появились новые цвета отделки, выдвижная оттоманка и массажёр в сиденье правого пассажира. Топовая акустическая система теперь от Sony , с 12 динамиками. Улучшена система фильтрации воздуха, а панорамная крыша с люком вошла в стандартное оснащение.

С турбмотором объёмом 1,6 литра обновлённый кроссовер стоит в Китае от 148 тысяч юаней (1,3 миллиона рублей). Его цена не изменилась. За двухлитровое исполнение, только недавно появившееся на российском рынке, просят от 163 тысяч юаней (1,43 миллиона рублей), что на пять тысяч больше дореформенной версии.