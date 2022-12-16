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Exeed представит в 2023 году четыре новинки для России
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Дмитрий Елизаров

Премиальная марка Exeed (принадлежит концерну Chery) выведет на российский рынок сразу четыре новинки в течение следующего года. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на заявление представителей бренда, компания планирует как обновлять текущий модельный ряд, так и запускать принципиально новые машины. Однако перспективы появления у Exeed в следующем году седанов издание считает туманными.

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  • Официальные лица не уточнили, о каких именно новинках идёт речь. По версии издания, которое опирается на ситуацию с модельным рядом Exeed в Китае, главной новинкой следующего года станет российская версия кроссовера Exeed Yaoguang, также известного как AtlantiX.
  • Сборку этого вседорожника на новом заводе концерна Chery запустили в конце ноября. Для рынка Китая Yaoguang комплектуется двухлитровым турбомотором на 261 л.с. и 400 Нм в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.
  • Помимо запуска продаж новой модели Exeed может планировать глубокое обновление нынешней линейки — кроссоверов LX, TXL и VX. Кроме того, марка по-прежнему планирует расширение модельного ряда за счёт седанов, которые могли бы быть востребованы на российском рынке на фоне ухода основных игроков. Однако маловероятно, что это случится именно в 2023 году.
  • Наконец, в Exeed обдумывают переспективы локализации сборки премиальных вседорожников на мощностях одного из российских предприятий. Конкретики по этому поводу пока нет никакой.

Накануне стала известна стоимость полноприводной версии Exeed LX, которая помимо трансмиссии будет отличаться от моноприводных кроссоверов и более объёмным и тяговитым мотором. При цене 3 750 000 рублей Exeed LX AWD оказался самым дорогим кроссовером в семействе.

Готовы морально к китайскому премиуму?

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