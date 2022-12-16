Exeed представит в 2023 году четыре новинки для России

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Рестайлинговый Exeed LX получил новый салон и мощный мотор
Tesla Model 3 и Nissan Leaf вошли в тройку самых надёжных электромобилей
Дмитрий Елизаров
Премиальная марка Exeed (принадлежит концерну Chery) выведет на российский рынок сразу четыре новинки в течение следующего года. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на заявление представителей бренда, компания планирует как обновлять текущий модельный ряд, так и запускать принципиально новые машины. Однако перспективы появления у Exeed в следующем году седанов издание считает туманными.
Накануне стала известна стоимость полноприводной версии Exeed LX, которая помимо трансмиссии будет отличаться от моноприводных кроссоверов и более объёмным и тяговитым мотором. При цене 3 750 000 рублей Exeed LX AWD оказался самым дорогим кроссовером в семействе.