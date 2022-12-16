Exeed представит в 2023 году четыре новинки для России

Премиальная марка Exeed (принадлежит концерну Chery) выведет на российский рынок сразу четыре новинки в течение следующего года. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на заявление представителей бренда, компания планирует как обновлять текущий модельный ряд, так и запускать принципиально новые машины. Однако перспективы появления у Exeed в следующем году седанов издание считает туманными.