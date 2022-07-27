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Владельцам китайских кроссоверов сделали бесплатный проезд по трассе «Дон» и вход в бизнес-зал «Шереметьево»

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Кирилл Малышев

В рамках презентации кроссовера Exeed TXL двухлитровым мотором премиальная марка компании Chery объявила о бонусах для российских владельцев. Они получат возможность бесплатного проезда по платной трассе и доступ в бизнес-зал аэропорта «Шереметьево».

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  • В течение трёх месяцев водители кроссоверов Exeed смогут проезжать без оплаты по трассе М-4 «Дон». Причём их станут пропускать по выделенным полосам даже без транспондеров.
  • В реализации проекта помогает оператор платной трассы «Автодор» и участвуют 29 пунктов пропуска. Госкомпания назвала сотрудничество с брендом Exeed самым масштабным коммерческим проектом по приоритетному движению.
  • Кроме того, обладатели премиальных китайских кроссоверов смогут бесплатно посещать бизнес-зал «Кандинский» аэропорта «Шереметьево». Бонус действует также в течение трёх месяцев.

Российский Exeed TXL получил двухлитровый мотор мощностью 197 сил на минувшей неделе. Такой же двигатель ставят на Chery Tiggo 8 Pro Max, а на флагманском Exeed VX он выдает 249 л.с. В числе новых опций появились обогрев спинок передних сидений, выдвижные подножки и красные тормозные суппорты.

Вам были бы интересны такие бонусы?

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