Владельцам китайских кроссоверов сделали бесплатный проезд по трассе «Дон» и вход в бизнес-зал «Шереметьево»

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Кирилл Малышев
В рамках презентации кроссовера Exeed TXL двухлитровым мотором премиальная марка компании Chery объявила о бонусах для российских владельцев. Они получат возможность бесплатного проезда по платной трассе и доступ в бизнес-зал аэропорта «Шереметьево».
Российский Exeed TXL получил двухлитровый мотор мощностью 197 сил на минувшей неделе. Такой же двигатель ставят на Chery Tiggo 8 Pro Max, а на флагманском Exeed VX он выдает 249 л.с. В числе новых опций появились обогрев спинок передних сидений, выдвижные подножки и красные тормозные суппорты.