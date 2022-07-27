Владельцам китайских кроссоверов сделали бесплатный проезд по трассе «Дон» и вход в бизнес-зал «Шереметьево»

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Российский Exeed TXL получил двухлитровый мотор мощностью 197 сил на минувшей неделе. Такой же двигатель ставят на Chery Tiggo 8 Pro Max, а на флагманском Exeed VX он выдает 249 л.с. В числе новых опций появились обогрев спинок передних сидений, выдвижные подножки и красные тормозные суппорты.