Конкурента Kia Sportage от Exeed привезут в Россию с турбомотором и передним приводом

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Бери выше! Первый тест Exeed VX
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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на третью модель китайского бренда Exeed — компактный кроссовер LX. Он станет самым маленьким в линейке после среднеразмерного TXL и флагманского VX. И самым доступным. Цены на новинку пока не объявлены, но, предположительно, он будет конкурировать с Kia Sportage. Продажи начнутся в течение этого года.
В конце 2021 года в России появился флагманский кроссовер Exeed VX. Он комплектуется турбомотором 2.0 мощностью 249 сил и полным приводом. Машина стала самым дорогим китайским автомобилем на нашем рынке: её цена варьируется от 3,3 миллиона до 3,6 миллиона рублей.