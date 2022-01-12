Конкурента Kia Sportage от Exeed привезут в Россию с турбомотором и передним приводом

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на третью модель китайского бренда Exeed — компактный кроссовер LX. Он станет самым маленьким в линейке после среднеразмерного TXL и флагманского VX. И самым доступным. Цены на новинку пока не объявлены, но, предположительно, он будет конкурировать с Kia Sportage. Продажи начнутся в течение этого года.