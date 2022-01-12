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Конкурента Kia Sportage от Exeed привезут в Россию с турбомотором и передним приводом

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Кирилл Малышев

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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на третью модель китайского бренда Exeed — компактный кроссовер LX. Он станет самым маленьким в линейке после среднеразмерного TXL и флагманского VX. И самым доступным. Цены на новинку пока не объявлены, но, предположительно, он будет конкурировать с Kia Sportage. Продажи начнутся в течение этого года.

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  • Выбора силовых установок не предусмотрено. Бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 147 сил и с моментом 210 Нм сочетается с вариатором и передним приводом. В отличие от старших моделей полного привода у Exeed LX не будет. Двигатель, согласно ОТТС, сможет работать на бензине АИ-92.
  • По своим габаритам Exeed LX немного крупнее, чем Kia Sportage: его длина составляет 4533 миллиметра против 4515 мм у «корейца». Колёсные диски для него заявлены диаметром 18 и 19 дюймов в зависимости от комплектации.
  • В списке опций указаны панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка смартфона, обогревы ветрового стекла, всех сидений, руля и ветрового стекла. К нам будут поставлять автомобили китайской сборки.

В конце 2021 года в России появился флагманский кроссовер Exeed VX. Он комплектуется турбомотором 2.0 мощностью 249 сил и полным приводом. Машина стала самым дорогим китайским автомобилем на нашем рынке: её цена варьируется от 3,3 миллиона до 3,6 миллиона рублей.

Какой Exeed вам ближе?

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