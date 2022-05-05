Жили-были три китайца… Exeed LX против Haval Jolion и Geely Coolray: сравнительный тест-драйв

Много лет назад детская считалочка про трёх китайцев была набором малопонятных слов, веселивших ребятню. Но сегодня даже автомобильный рынок — и не только российский — всё больше приобретает выраженный китайский акцент. Нормальной и понятной стала фраза о том, что «сейчас всё сделано в Китае», и теперь это утверждение можно смело переносить на автомобили. Что мы и сделали, собрав в сравнительном тест-драйве три машины, которые в нынешних экономических условиях, кажется, обречены на успех.

Инициатором этого сравнения стал новый Exeed LX — третья и наиболее компактная модель в портфолио молодого китайского бренда, претендующего на статус премиального. На самом деле, это отдельная линейка большой компании Chery, которая продаёт машины подороже под маркой Exeed. Однако богатое оснащение и приличные отделочные материалы сейчас можно встретить и в «китайцах» с менее пафосной подачей, так что вопрос о премиальности оставим на личный вкус потребителя. Но то, что среди условно компактных кроссоверов LX не затеряется — это факт.