Жили-были три китайца… Exeed LX против Haval Jolion и Geely Coolray: сравнительный тест-драйв
Кирилл Бревдо
Много лет назад детская считалочка про трёх китайцев была набором малопонятных слов, веселивших ребятню. Но сегодня даже автомобильный рынок — и не только российский — всё больше приобретает выраженный китайский акцент. Нормальной и понятной стала фраза о том, что «сейчас всё сделано в Китае», и теперь это утверждение можно смело переносить на автомобили. Что мы и сделали, собрав в сравнительном тест-драйве три машины, которые в нынешних экономических условиях, кажется, обречены на успех.
Инициатором этого сравнения стал новый Exeed LX — третья и наиболее компактная модель в портфолио молодого китайского бренда, претендующего на статус премиального. На самом деле, это отдельная линейка большой компании Chery, которая продаёт машины подороже под маркой Exeed. Однако богатое оснащение и приличные отделочные материалы сейчас можно встретить и в «китайцах» с менее пафосной подачей, так что вопрос о премиальности оставим на личный вкус потребителя. Но то, что среди условно компактных кроссоверов LX не затеряется — это факт.
Например, среди таких, как Haval Jolion и Geely Coolray. И пусть вас не смущает то обстоятельство, что они немного отличаются габаритами — Exeed чуть крупнее Хавейла, а тот, в свою очередь, размерами немного превосходит Джили. В целом же различия не столь существенны, а по начинке все эти модели сопоставимы и готовы предложить неплохое оснащение в базе и уже по-настоящему серьёзный фарш в топе. Да и по ценам всё весьма похоже. Да, при прочих равных Exeed дороже конкурентов — но и в этом можно найти интригу: настолько ли он лучше «непремиальных» одноклассников, насколько дороже?
Итак, что нам предлагает Exeed LX? Силовая установка всего одна: турбомотор 1.5 с отдачей 147 сил в сочетании с вариатором. Полный привод, увы, недоступен. Самая простая версия оценена в 2 999 900 рублей, но дилеры марки могут быть сговорчивыми в плане скидок: говорят, что 300 тысяч — это даже не максимальный дисконт. Понимание этого факта придвигает LX к более доступным соперникам.
Haval Jolion предлагает больше вариантов. У него есть два разных по конструкции, но близких по характеристикам турбомотора 1.5 — на 143 и 150 сил. Базовая версия позволяет выбрать между «механикой» и преселективным «роботом», но оба варианта будут с приводом на передние колёса, а цены стартуют с отметки 2 399 000 рублей. Более мощный двигатель сочетается только с полноприводной версией — в отличие от соперников Джолион бывает и полноприводным! Такая машина обойдётся в 2 899 000 рублей.
А что Geely Coolray? Как и Exeed, он не предполагает выбора силового агрегата: это в любом случае будет вольвовская «турботройка» 1.5 мощностью 150 сил в паре с «преселективом» и безальтернативным передним приводом. Прайс-лист на официальном сайте марки заявляет диапазон цен от от 2 299 990 до 2 709 990 рублей — но тотчас же сулит скидку 185 тысяч.
Внешне каждый из кроссов по-своему хорош, однако в оценке дизайна приходится делать поправку на цвет. Серый по паспорту Exeed на деле оказался почти чёрным, а по факту — ещё и самым скучным вариантом окраски для этой машины. Прочие цвета в доступной палитре куда наряднее — красный, синий, голубой и даже светло серый добавляют ему экспрессии. А самое выгодное время суток для LX это сумерки, когда над передним бампером и на двери багажника загораются светодиодные полосы, соединяющие оптику.
У Джолиона дизайнерский акцент также сделан на оформлении световых приборов: благодаря светодиодным загогулинам машина легко идентифицируется в потоке. А в нашем случае красоты кроссоверу добавляет эффектный голубой цвет, который ему ну очень идёт. Хотя в целом палитра у Haval поскучнее: помимо уже упомянутого голубого есть красный, а все остальные взяты из монохромной палитры.
У Geely менее эпатажная оптика, зато сам кузов кажется более интересным и изящным. А если принять во внимание отдельные детали, то складывается впечатление, что его создатели вдохновлялись не столько внедорожной тематикой, сколько спортивной. Заострённая губа переднего бампера, изогнутый спойлер над окном пятой двери, задний диффузор и разнесённые по его краям двустволки выпускной системы — ну чем не хот-хэтч!? Интересно, что даже в обыденном «серебре» Coolray выглядит нескучно благодаря правильным акцентам — вроде красной каёмки на решетке радиатора. И вообще палитра цветов у него самая широкая: девять вариантов на выбор.
Если обратиться к практической стороне дизайна, то Geely может похвастаться пластиковой защитой колёсных арок, порогов и низов дверей. А без «карбоновой» губы переднего бампера (её нет в версиях попроще) и геометрическая проходимость лучше. Однако и с ней Coolray подготовлен к встрече с высоким бордюром лучше, чем Jolion, у которого низ бампера окрашен в цвет кузова. Да и на арках с порогами никакой защиты у Хавейла не предусмотрено, что особенно досадно с учётом сравнительно небольшого клиренса.
А ещё у Кулрея и Хавейла пороги не прикрыты дверьми и пачкаются. Зато LX свои пороги не выставляет напоказ, пряча их за дверными уплотнителями. Ну и накладки из пластика на арках и нижних кромках дверей здесь тоже имеются. Передний бампер Exeed весит выше, чем у соперников, делая менее нервным процесс парковки носом к тротуару.
Небольшое габаритное превосходство Exeed, по идее, мог бы реализовать за счёт объёма багажника, и по цифрам так и выходит. Однако в реальности существенной разницы между тремя машинами как будто и нет. Haval пусть и чуть-чуть, но всё же вместительнее соперников — и в пяти-, и в двухместной конфигурации. Зато у LX есть органайзер под фальшполом, отделённый от запасного колеса еще одной прослойкой пола. Удобно! И только Exeed может похвастать электроприводом пятой двери.
При этом самый компактный Coolray почти не уступает более крупным кроссам по размерам грузового отсека, а по высоте (под полку) даже превосходит их! К слову, и погрузочная высота у него поменьше, чем у Джолиона с LX.
Haval оказался просторнее других и на заднем ряду. Здесь самое большое расстояние до передних кресел, а на полу нет центрального тоннеля. Пороги широковаты, но они не мешают посадке. Самый высокий порог — у Кулрея, однако и здесь нет никаких сложностей с попаданием в салон. Правда, посадка более вертикальная, чем в Хавейле и Эксиде. Последний почти не уступает по простору Джолиону, а по высоте потолка даже выигрывает у него. Как и в Джили, центральный тоннель здесь выступает всего на пару сантиметров над уровнем пола, а пороги самые узкие и низкие. В целом, по меркам класса, все три кроссовера крайне гостеприимны к пассажирам второго ряда.
Интерьеры у китайских автомобилей уже давно выглядят хорошо, и в нашем случае это касается всех трёх машин. Haval на фоне соперников смотрится чуть проще, и слегка грешит излишним разнообразием фактур отделочных материалов. Немного дешевит салон жёсткий пластик дверных панелей, на которых, к слову, нет поручней — только углубления на подлокотниках. Руль с тонковатым ободом неплохо лежит в руках, но по вылету, увы, не регулируется ни в одной из комплектаций. Зато греется по всей окружности.
Понравилась обзорность и вперёд, и через наружные зеркала, однако вид во внутрисалонное зеркало ограничен небольшим проёмом окна пятой двери. Симпатичная шайба селектора «робота» не имеет крайних позиций, поэтому при попытке включить драйв поначалу часто перескакиваешь в ручной режим, обнаруживая это лишь тогда, когда двигатель выкручивается до высоких оборотов на первой передаче. И неудачно сделана сенсорная панель прямо перед центральным дисплеем: её то и дело случайно задеваешь при работе с мультимедийкой, выключая что-нибудь важное — вроде кондиционера. Зато только Jolion предлагает удобный проекционный дисплей — за это отдельное спасибо.
Внутренний мир Эксида выглядит побогаче, чем у Хавейла, но разница не принципиальная, хотя и заметная. Можно сказать, что заявленную премиальность он не отыгрывает в полной мере, но выглядит очень технологично и современно. Фурнитура чуть лучше, а объединённые панелью экраны приборов и мультимедийки смотрятся модно. При этом избежать бликов на них не удалось — козырьков нет, а яркости дисплеям в солнечную погоду может не хватать. Блок климат-контроля и центральный тоннель залиты пластиковым глянцем, который легко поцарапать. Под крышкой подлокотника обустроился вместительный бокс-трансформер с охлаждением.
Обзорность вперёд у LX не хуже, чем у Джолиона, причём в обеих машинах зона, куда не доходит стеклоочиститель, минимальна. Но сидишь всегда слишком высоко, а кресло водителя не получается опустить ближе к полу. Беспроводная зарядка спрятана в нише на первом ярусе центрального тоннеля рядом с USB-разъёмами и это не так удобно, как в Haval, где она находится этажом выше. Пользоваться маленьким джойстиком трансмиссии со временем привыкаешь, но кнопка парковочного режима плохо заметна.
Дизайнеры Geely как будто меньше пытались заигрывать с модными трендами. Никакого глянца и сенсорных поверхностей здесь нет — только качественный пластик, приятный декор под алюминий и качественная фурнитура. Обзорность вперёд чуть хуже, чем у соперников, за счёт более массивных оснований передних стоек и заметного недохода щётки стеклоочистителя до левого края лобового стекла. Зато только здесь имеются нормальные поручни на обшивках. А ещё один поручень возвышается на центральном тоннеле со стороны пассажира. Вдруг пригодится!
Без недостатков, впрочем, тоже не обошлось. Маленький пухлый руль Кулрея имеет обогрев, однако включить его можно только через мультимедийный интерфейс — отдельной кнопки не предусмотрено. Это же касается и обогревов сидений. Перчаточный ящик открывается на небольшой угол. И нет беспроводной зарядки. А самая серьёзная проблема Кулрея — это симпатичная мультимедийка, которая почему-то не поддерживает Apple CarPlay — как, впрочем, и Android Auto. Но владельцы вторых, как и в случае с Exeed, могут скачать приложение QDLink, подключиться к интерфейсу машины и вывести на центральный дисплей всё, что угодно.
Впрочем, за рулём Джили обо всех его недостатков забываешь после первых метров поездки. До чего живой автомобиль! Всё же не зря в нём так много атрибутов «подогретой» легковушки. В первую очередь это касается мотора в связке с «преселективом», которые наделяют кросс очень бодрым характером. Coolray легко стартует и лихо набирает ход, позволяя очень точно контролировать тягу. «Робот» настроен великолепно — не тупит и не дёргает. Это точно «китаец»?
Ну, почти — трёхцилиндровый мотор-то от Volvo! Вот почему он приятно звучит и почти не вибрирует. И шумоизоляция в норме: из общей картины выбивается только гул шин, и лишь на большой скорости подключаются аэродинамические возмущения.
Шасси тоже настроено отлично. Плавность хода не идеальная, но она соответствует духу машины «с огоньком». Подвеска подробно информирует о профиле дороги, но тряской её не назвать: все неровности приходят в салон заметно сглаженными. А энергоёмкое шасси хорошо держит удар даже в крупных ямах. Впрочем, над настройками рулевого можно ещё поработать: точность в порядке, но вместо внятного возвратного усилия на руле лишь его подобие. Зато отзывчивость и общая информативность — на очень хорошем уровне.
Электроника работает корректно, но отключив стабилизацию, перца вы не добавите: Geely просто будет скользить передними колёсами наружу траектории.
Exeed едет попроще. Он больше кренится, и в пределе подобным же манером норовит распрямить траекторию. Да и связь с машиной по рулю тут явно хуже. Зато плавность хода у LX выше, чем Кулрея — большинство неровностей он отрабатывает мягче, хоть и спотыкается на отдельных дефектах вроде ямок с острыми краями. Акустический комфорт неплох, но в целом картина примерно та же, что и у Джили — доминируют шины и аэродинамика.
Тандем турбомотора и вариатора кажется слаженным либо при совсем размеренной езде, либо в спортрежиме. И всё равно по удобству управления тягой LX до Кулрея не дотягивает — нелинейность откликов на акселератор тут очевидна. К ней несложно приспособиться, но ведь мы уже знаем, что в Китае уже умеют делать лучше! Хотя в целом динамика разгона Эксида приличная — просто Geely задал слишком высокую планку водительских ощущений.
Ну а в Хавейле разобщённость турбомотора и коробки более очевидна: и старт затянут, и при попытке резко ускориться «робот» думает дольше положенного. А в движении силовой агрегат смущает резиновыми реакциями на педаль газа, словно тут стоит задумчивый вариатор. Жаль — ведь двигатель сам по себе неплох. Впрочем, если не мнить себя стритрейсером, а просто спокойно ездить, то эти раздражающие факторы почти не будут себя проявлять. Или если выбрать полноприводную машину — там дуэт коробки и модернизированного мотора работает более слаженно.
Акустический комфорт в Джолионе хорош: это самый тихий автомобиль в нашей троице. А вот шасси подкачало: кроссовер с излишним усердием транслирует в салон профиль дорожного покрытия. Это тем более удивительно, что на пологих волнах подвеска воспринимается как излишне мягкая и даже допускает повторные колебания. А ещё позволяет машине крениться в поворотах при попытке пройти их побыстрее. Но таких попыток вряд ли будет много: как и его соперники, Jolion склонен к сносу передка по мере потери сцепления шин с дорогой, и к тому же испытывает дефицит реактивного действия на руле. Версия с полным приводом чуть более собранная и не такая «трясучая», но разница не принципиальная.
За пределами асфальта переднеприводные «китайцы» из нашего теста чудес проходимости не показывают — даже Exeed с его самым внушительным клиренсом 185 мм и высоко поднятыми бамперами. Он остановится при первом же диагональном вывешивании, обнаружив неспособность электроники имитировать блокировку дифференциала. Jolion, возможно, закончит свои внедорожные приключения ещё раньше в силу почти легковой геометрии кузова. А дальше всех, в теории, уедет Geely с его отменно настроенной системой стабилизации, которая как раз знает, как заставить двигаться вперёд машину с частично вывешенными колёсами. Если, конечно, не включать в это виртуальное сравнение тот самый Jolion с полным приводом...
И именно Geely Coolray кажется самым доступным в нашем тесте: официальные цены начинаются с отметки 2 299 990 рублей за автомобиль с мотором 1.5 (150 л. с.) и «роботом» в комплектации Comfort. Полного привода у него нет и быть не может, а вот набор оснащения для базы неплохой: есть кондиционер, камера заднего вида и датчики парковки на корме, ассистенты старта на подъёме и спуска с горы, круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, электрохромное зеркало в салоне, мультимедийка с тачскрином 10,25 дюйма и обогрев передних кресел. Такой кросс укомплектован 17-дюймовыми колёсами. Но у при этом здесь всего две подушки безопасности — маловато!
Поэтому имеет смысл обратить внимание на следующую версию Luxury, которая стоит 2 469 990 рублей. Здесь вы получите не только боковые подушки безопасности, но и бесключевой доступ, климат-контроль, 18-дюймовые колёса, обогрев руля и заднего ряда сидений, датчик света и кое-какие мелочи — вроде подсветки макияжных зеркал, розетки на 12 вольт в багажнике и подлокотника на втором ряду. Будет даже панорамная крыша! Пожалуй, такой вариант и является оптимальным.
В версии Flagship за 2 659 990 рублей добавляются шторки безопасности, светодиодные фары, зеркала с электроприводом складывания, электрорегулировки кресла водителя, видеорегистратор, мониторинг слепых зон, передний парктроник, камеры кругового обзора, автопарковщик, атмосферная подсветка салона и комбинированная обивка сидений. А в топе значится комплектация Flagship Sport за 2 709 900 рублей, которая отличается от предыдущей только двухцветной окраской кузова и спортивным декором корпусов зеркал под «карбон» и спойлером над окном пятой двери.
Haval Jolion немного дороже, зато разнообразнее. Базовая версия за 2 399 000 рублей подразумевает мотор 1.5 (143 силы), передний привод, механическую коробку и комплектацию Comfort. Оснащение неплохое: подогрев зеркал и кресел, однозонный климат-контроль, мультимедийка с 10-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, датчик дождя и света, круиз-контроль и даже бесключевой доступ. Но ни камеры заднего вида, ни парктроника у такой машины нет. Добавив 100 000 рублей, можно поменять «механику» на «робот».
Однако лучше удвоить доплату и взять машину в следующей версии Elite: с «преселективом» она обойдётся в 2 599 000 рублей. И это стопроцентный оптимум, поскольку список оснащения здесь почти лишён изъянов: есть светодиодные фары, обогревы лобового стекла, руля и заднего дивана; подсветка макияжных зеркал, внутреннее зеркало с автозатемнением, система помощи при спуске, задние датчики парковки вкупе с камерой, боковые подушки и шторки безопасности, улучшенная мультимедийка с шестью динамиками (в базе всего четыре) и поддержкой телематики, а также рейлинги на крыше и 18-дюймовые колёса вместо «семнадцатых». И в этой версии за доплату всего в 120 000 рублей можно получить более современный турбомотор 1.5 (150 л.с.) в комплекте с полным приводом.
Топ-комплектация Premium (от 2 769 000 рублей) отрезает возможность выбора механической трансмиссии, однако расширяет список оснащения за счёт улучшенной отделки салона, двухзонного климата, проекционного дисплея, виртуальных приборов, мультимедийки с увеличенным до 12,3 дюйма экраном и беспроводной зарядки. А также добавляет набор из переднего парктроника с камерами кругового обзора и автопарковщиком плюс целый арсенал электронных ассистентов вместе с адаптивным круиз-контролем.
Exeed LX ещё дороже — минимум 2 999 900 рублей за комплектацию Luxury. Но и оснащение богатое: четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, полный набор обогревов (зеркала, руль, лобовое стекло и задний диван), электрорегулировки передних кресел, помощники при старте на подъёме и спуске, камера заднего вида и датчики парковки на корме, бесключевой доступ и дистанционный запуск, электропривод двери багажника, атмосферная подсветка салона, мультимедийка с тачскрином 12,3 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, светодиодные фары и круиз-контроль с ограничителем.
Вторая — она же топовая комплектация Prestige — дороже: 3 299 900 рублей. Тут будут надувные шторки безопасности, передний парктроник и система кругового обзора, видеорегистратор, салонное зеркало с автозатемнением, панорамная крыша с люком, дополнительные динамики аудиосистемы и набор электронных ассистентов: смены полосы, мониторинга слепых зон и предупреждения о столкновении при движении задним ходом. Вместо 18-дюймовых колёс полагаются 19-дюймовые, но альтернативы мотору 1.5 (147 сил) и вариатору нет, полный привод не предлагается.
В итоге, алгоритм выбора между тремя кроссоверами кажется довольно простым. Если нужен полный привод, то альтернативы Хавейлу нет. Правда, для внедорожных вылазок Jolion совсем не годится, но зимой подспорье от всех ведущих будет очевидным. А ещё у него есть классная телематика, которой пока нет ни у Exeed, ни у Geely. В пользу Джолиона говорят и внутренние габариты — у него самый просторный салон. Впрочем, его соперники почти столь же гостеприимны к пассажирам заднего ряда, так что это преимущество, скорее, формальное.
Для сугубо городских нужд все три машины примерно равны по своим возможностям. Здесь можно рассуждать на тему повседневного удобства, отметив чистые пороги Эксида и пожурив Джили за отсутствие Apple CarPlay. А если мыслить хочется иными категориями, дав ход эмоциям, то симпатии окажутся на стороне Кулрея — он отлично выглядит, у него лучший в трио салон и самый живой характер. Теперь смотрим на цены и понимаем, что это ещё и наиболее выгодное предложение. А проблему с подключением Айфонов владельцы уже научились решать — в интернете полно инструкций на эту тему.
Exeed LX впечатляет стилистикой, отделкой и наполнением салона — в этой машине интересно! Но более крупные габариты не дают никакого преимущества перед конкурентами, а заявленная премиальность многим покажется надуманной. При этом стоит он дороже. Единственное, что возвышает его над сегодняшними соперниками — это эффект новизны. Но надолго ли его хватит?
Кто из трёх кроссоверов стоит своих денег?
Exeed LX
- + Богатое оснащение в базе
- + Практичность
- + Удообная мультимедийка
- − Завышенная цена
- − Отсутствие выбора модификаций
- − Слишком высокая посадка
Комплектация1.5 CVT (147 л.с.)
Двигатель1.5 / 147 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8
Разгон до 100 км/ч10.5
Geely Coolray
- + Бодрый силовой агрегат
- + Приятная отделка салона
- + Разумная цена
- − Отсутстие Apple CarPlay
- − Малый выбор модификаций
- − Жестковатая подвеска
Комплектация1.5 AMT (150 л.с.)
Двигатель1.5 / 150 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива5.7
Разгон до 100 км/ч8.4
Haval Jolion
- + Приятная отделка салона
- + Наличие полноприводной версии
- + Богатый функционал
- − Скромный дорожный просвет
- − Отсутствие регулируровки руля по вылету
- − Неудачный селектор трансмиссии
Комплектация1.5 AMT (143 л.с.)
Двигатель1.5 / 143 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.1
Разгон до 100 км/ч9.8