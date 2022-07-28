Кроссовер Exeed LX получит в России мощную полноприводную версию

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Вопрос на полмиллиона. Все плюсы и минусы Exeed LX: подробный тест
Российский автопром начал восстанавливаться
Дмитрий Елизаров
Младший вседорожник китайского премиального бренда LX оснащается в России сейчас только полуторалитровым турбомотором на 147 л.с. Однако, по данным «Китайских автомобилей», вскоре ситуация изменится: к выходу на рынок готовится модификация с более мощным двигателем и полным приводом, которая станет самой дорогой.
На домашнем рынке у Exeed LX уже имеется несколько мощных версий. Оснащаются они как тем же самым 1,6-литровым мотором, так и турбодвигателем объёмом 2,0 литра с отдачей 261 л.с.