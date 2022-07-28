Кроссовер Exeed LX получит в России мощную полноприводную версию

Издание утверждает, что для Exeed LX адаптируют тот же мотор, которым оснащается более крупная модель TLX. Это 1,6-литровая «турбочетвёрка», развивающая 186 л.с. Вместе с ней будут работать семидиапазонный «робот» и система полного привода, тогда как сейчас LX может быть только переднеприводным и оснащается вариатором.