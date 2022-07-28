Российский автопром начал восстанавливаться

Кроссовер Exeed LX получит в России мощную полноприводную версию

Новости

Дмитрий Елизаров

Младший вседорожник китайского премиального бренда LX оснащается в России сейчас только полуторалитровым турбомотором на 147 л.с. Однако, по данным «Китайских автомобилей», вскоре ситуация изменится: к выходу на рынок готовится модификация с более мощным двигателем и полным приводом, которая станет самой дорогой.

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  • Издание утверждает, что для Exeed LX адаптируют тот же мотор, которым оснащается более крупная модель TLX. Это 1,6-литровая «турбочетвёрка», развивающая 186 л.с. Вместе с ней будут работать семидиапазонный «робот» и система полного привода, тогда как сейчас LX может быть только переднеприводным и оснащается вариатором.
  • Стоит такой кроссовер от 2 999 900 до 3 299 900 рублей. Таким образом, можно предположить, что цена новой топовой модификации окажется выше 3,5 миллиона рублей.
  • Продажи новинки, вероятнее всего, стартуют ближе к концу нынешнего года. Примерно в это же время аналогичную силовую установку должен получить и Chery Tiggo 7 Pro: новые вседорожники уже ввезли в нашу страну. Продавать эту версию планируется под именем Tiggo 7 Pro Max.

На домашнем рынке у Exeed LX уже имеется несколько мощных версий. Оснащаются они как тем же самым 1,6-литровым мотором, так и турбодвигателем объёмом 2,0 литра с отдачей 261 л.с.

3,5 миллиона за китайский 186-сильный кроссовер — купите?

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