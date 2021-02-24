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Классический Porsche 911 превратился в ультралёгкий карбоновый спидстер

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Дмитрий Елизаров

Известное своими экстремальными доработками спорткаров Porsche ателье Gunther Werks представило очередной хардкорный проект. Тюнеры построили на платформе Porsche 911 серии 993 спидстер с карбоновым кузовом и 435-сильным мотором и намерены его тиражировать.

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  • Проект получил наименование Porsche 993 Speedster Remastered. Донорский спорткар лишают кузовных панелей и крыши, оборудуя кузов взамен альтер­нативными панелями из угле­пластиков, а потери в жёсткости компен­сируют допол­нитель­ными усилите­лями вместо заднего дивана. Кроме того, для спорткара спроекти­ровали новую крышку моторного отсека с двумя характер­ными «горбами» и массивным спойлером в стиле «утиный хвост».

  • Тюнеры планируют лишить часть спидстеров и лобового стекла, но, если заказчик пожелает, этот элемент сохранят — хотя угол его наклона будет заметно увеличен. Кроме того, спорткар снабдят новой головной оптикой на основе свето­диодных элементов, напеча­танными на 3D-прин­тере патрубками выхлопной системы, альтер­нативными боковыми зеркалами и колёсными дисками в стиле Fuchs с центральной гайкой.

  • В интерьере применяются фрезерованный из цельного куска алюминия каркас приборной панели, карбоновая централь­ная консоль и новые кресла, пред­ставляющие собой угле­пластиковые «ковши» с лёгкими накладками из вспенен­ного материала. Подвеску модерни­зировали за счёт специально разра­ботанных компонентов, а в движение спидстер приводится классиче­ским оппозитным мотором объёмом 4,0 литра с воздушным охлажде­нием. Отдачу двигателя увеличили до 435 л.с. и 454 Нм крутящего момента.

  • Официальный «живой» дебют Porsche 993 Speedster Remastered состоится в августе нынешнего года, а к производству машин ателье приступит не ранее начала 2022-го. Всего планируется собрать 25 экзем­пляров спидстера, причём их стоимость Gunther Werks не афиширует.

  • В декабре прошлого года стало известно о схожем проекте от лос-анджелесской студии S-Klub. Американ­ские тюнеры построили спидстер в духе класси­ческого Mercedes-Benz 300 SL на базе Mercedes-Benz SLA AMG 32.

Предпочли бы классический Porsche 911 или такой спидстер?

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