Классический Porsche 911 превратился в ультралёгкий карбоновый спидстер
Дмитрий Елизаров
Известное своими экстремальными доработками спорткаров Porsche ателье Gunther Werks представило очередной хардкорный проект. Тюнеры построили на платформе Porsche 911 серии 993 спидстер с карбоновым кузовом и 435-сильным мотором и намерены его тиражировать.
Проект получил наименование Porsche 993 Speedster Remastered. Донорский спорткар лишают кузовных панелей и крыши, оборудуя кузов взамен альтернативными панелями из углепластиков, а потери в жёсткости компенсируют дополнительными усилителями вместо заднего дивана. Кроме того, для спорткара спроектировали новую крышку моторного отсека с двумя характерными «горбами» и массивным спойлером в стиле «утиный хвост».
Тюнеры планируют лишить часть спидстеров и лобового стекла, но, если заказчик пожелает, этот элемент сохранят — хотя угол его наклона будет заметно увеличен. Кроме того, спорткар снабдят новой головной оптикой на основе светодиодных элементов, напечатанными на
3D-принтере патрубками выхлопной системы, альтернативными боковыми зеркалами и колёсными дисками в стиле Fuchs с центральной гайкой.
В интерьере применяются фрезерованный из цельного куска алюминия каркас приборной панели, карбоновая центральная консоль и новые кресла, представляющие собой углепластиковые «ковши» с лёгкими накладками из вспененного материала. Подвеску модернизировали за счёт специально разработанных компонентов, а в движение спидстер приводится классическим оппозитным мотором объёмом 4,0 литра с воздушным охлаждением. Отдачу двигателя увеличили до 435 л.с. и 454 Нм крутящего момента.
Официальный «живой» дебют Porsche 993 Speedster Remastered состоится в августе нынешнего года, а к производству машин ателье приступит не ранее начала
2022-го.Всего планируется собрать 25 экземпляров спидстера, причём их стоимость Gunther Werks не афиширует.
В декабре прошлого года стало известно о схожем проекте от лос-анджелесской студии
S-Klub.Американские тюнеры построили спидстер в духе классического Mercedes-Benz 300 SL на базе Mercedes-Benz SLA AMG 32.