Классический Porsche 911 превратился в ультралёгкий карбоновый спидстер

Проект получил наименование Porsche 993 Speedster Remastered. Донорский спорткар лишают кузовных панелей и крыши, оборудуя кузов взамен альтер­нативными панелями из угле­пластиков, а потери в жёсткости компен­сируют допол­нитель­ными усилите­лями вместо заднего дивана. Кроме того, для спорткара спроекти­ровали новую крышку моторного отсека с двумя характер­ными «горбами» и массивным спойлером в стиле «утиный хвост».

Тюнеры планируют лишить часть спидстеров и лобового стекла, но, если заказчик пожелает, этот элемент сохранят — хотя угол его наклона будет заметно увеличен. Кроме того, спорткар снабдят новой головной оптикой на основе свето­диодных элементов, напеча­танными на 3D-прин ­тере патрубками выхлопной системы, альтер­нативными боковыми зеркалами и колёсными дисками в стиле Fuchs с центральной гайкой.

В интерьере применяются фрезерованный из цельного куска алюминия каркас приборной панели, карбоновая централь­ная консоль и новые кресла, пред­ставляющие собой угле­пластиковые «ковши» с лёгкими накладками из вспенен­ного материала. Подвеску модерни­зировали за счёт специально разра­ботанных компонентов, а в движение спидстер приводится классиче­ским оппозитным мотором объёмом 4,0 литра с воздушным охлажде­нием. Отдачу двигателя увеличили до 435 л.с. и 454 Нм крутящего момента.

Официальный «живой» дебют Porsche 993 Speedster Remastered состоится в августе нынешнего года, а к производству машин ателье приступит не ранее начала 2022-го. Всего планируется собрать 25 экзем­пляров спидстера, причём их стоимость Gunther Werks не афиширует.