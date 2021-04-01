Уникальный Porsche нашли после 35 лет забвения. Он хранился в контейнере
Дмитрий Елизаров
Американец Боб Грин, владелец компании Old Crow Speed Shop и большой энтузиаст раритетных мотоциклов, опубликовал в Facebook рассказ о том, что он сам назвал «находкой века». Ему удалось случайно обнаружить простоявший взаперти 35 лет Porsche 550 Spyder — одну из самых редких моделей компании. Он может стоить несколько миллионов долларов.
Роберта Грина пригласили в одно из домовладений Южной Калифорнии для осмотра коллекции винтажных мотоциклов после того, как её владелец скончался. В ходе осмотра в грузовом контейнере, расположенном на территории дома, обнаружили спрятанный там Porsche 550 Spyder ярко-красного цвета в отличном состоянии. Сам Роберт утверждает, что это событие — «всё равно что одновременно найти единорога и снежного человека».
Друг Грина по имени Блю Нельсон не только снял о событии небольшой фильм, но и помог восстановить историю спорткара. Как оказалось, именно этот экземпляр с номером шасси 0069 был выпущен в 1955 году. Покойный хозяин спайдера Лес Ганнерсон купил его за 2 тысячи долларов ещё в
1963-мгоду на Гавайях у тогдашней владелицы Лоретты Тернбулл, которая использовала его для любительских гонок. В 80-хЛес завершил процесс реставрации раритета, но со временем увлёкся коллекционированием мотоциклов. Уникальный Porsche он упаковал в металлический грузовой контейнер, где тот и простоял как минимум 35 лет.
Обнаруженный в контейнере Porsche 550 Spyder оснащён оригинальным двигателем с номером 0075 — при объёме в 1,5 литра он развивал до 135 л.с. Судя по номеру шасси, это один из последних экземпляров модели, собранных в Porsche.
Как отмечает Роберт Грин, сейчас у автомобиля уже имеется новый владелец, но в какую сумму ему обошлась покупка, не уточняется. Аукционная стоимость Porsche 550 Spyder может исчисляться миллионами долларов — это одна из самых редких и ценных моделей компании. За период с 1953 по 1956 год фирма выпустила всего 90 единиц 550 Spyder, но до наших дней дожили отнюдь не все.