Уникальный Porsche нашли после 35 лет забвения. Он хранился в контейнере

Друг Грина по имени Блю Нельсон не только снял о событии небольшой фильм, но и помог восстановить историю спорткара. Как оказалось, именно этот экзем­пляр с номером шасси 0069 был выпущен в 1955 году. Покойный хозяин спайдера Лес Ганнерсон купил его за 2 тысячи долларов ещё в 1963-м году на Гавайях у тогдашней владелицы Лоретты Тернбулл, которая использовала его для любитель­ских гонок. В 80-х Лес завершил процесс реставрации раритета, но со временем увлёкся коллекци­ониро­ванием мотоциклов. Уникальный Porsche он упаковал в металли­ческий грузовой контейнер, где тот и простоял как минимум 35 лет.