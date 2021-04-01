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Уникальный Porsche нашли после 35 лет забвения. Он хранился в контейнере

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Дмитрий Елизаров

Американец Боб Грин, владелец компании Old Crow Speed Shop и большой энтузиаст раритетных мотоциклов, опубликовал в Facebook рассказ о том, что он сам назвал «находкой века». Ему удалось случайно обнаружить простоявший взаперти 35 лет Porsche 550 Spyder — одну из самых редких моделей компании. Он может стоить несколько миллионов долларов.

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  • Роберта Грина пригласили в одно из домо­владений Южной Калифор­нии для осмотра коллекции винтажных мотоциклов после того, как её владелец скончался. В ходе осмотра в грузовом контейнере, располо­женном на территории дома, обнаружили спрятанный там Porsche 550 Spyder ярко-красного цвета в отличном состоянии. Сам Роберт утверждает, что это событие — «всё равно что одно­временно найти единорога и снежного человека».

  • Друг Грина по имени Блю Нельсон не только снял о событии небольшой фильм, но и помог восстановить историю спорткара. Как оказалось, именно этот экзем­пляр с номером шасси 0069 был выпущен в 1955 году. Покойный хозяин спайдера Лес Ганнерсон купил его за 2 тысячи долларов ещё в 1963-м году на Гавайях у тогдашней владелицы Лоретты Тернбулл, которая использовала его для любитель­ских гонок. В 80-х Лес завершил процесс реставрации раритета, но со временем увлёкся коллекци­ониро­ванием мотоциклов. Уникальный Porsche он упаковал в металли­ческий грузовой контейнер, где тот и простоял как минимум 35 лет.

  • Обнаруженный в контейнере Porsche 550 Spyder оснащён оригиналь­ным двигателем с номером 0075 — при объёме в 1,5 литра он развивал до 135 л.с. Судя по номеру шасси, это один из последних экзем­пляров модели, собранных в Porsche.

  • Как отмечает Роберт Грин, сейчас у автомобиля уже имеется новый владелец, но в какую сумму ему обошлась покупка, не уточняется. Аукционная стоимость Porsche 550 Spyder может исчисляться миллионами долларов — это одна из самых редких и ценных моделей компании. За период с 1953 по 1956 год фирма выпустила всего 90 единиц 550 Spyder, но до наших дней дожили отнюдь не все.

А в вашем сарае ничего такого случайно не хранится?

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