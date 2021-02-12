Дерево для этого эксклюзивного Rolls-Royce Phantom ждали три года. Его доставили с Гавайев
Дмитрий Елизаров
Компания Rolls-Royce рассекретила очередной седан из коллекции Bespoke — длиннобазный Phantom, построенный по особому заказу миллиардера Джека Смита-младшего. При его создании использовались краска образца 1934 года и уникальное дерево, растущее только на Гавайях.
Джек Смит коллекционирует редкие автомобили — в его собрании их около шести десятков. Заказывая новый Rolls-Royce Phantom, он попросил производителя выкрасить его в тот же глубокий синий цвет, что и его Packard Twelve Coupe образца 1934 года.
Для этого он отправил крыло Паккарда в Гудвуд. Специалистам по подбору краски Rolls-Royce потребовалось сделать более сорока выкрасок, прежде чем они нашли нужный оттенок. Кроме того, на кузов седана нанесли золотистые монограммы самого Смита и его супруги, а подоконную линию Phantom украсили тонкой голубой полосой. Статуэтка Spirit of Ecstasy выполнена из чистого серебра.
Основные сложности у специалистов Bespoke вызвала отделка интерьера этого Фантома. Желание Смита состояло в использовании того же дерева, из которого была изготовлена его семейная реликвия — старинное кресло-качалка. Выяснилось, что сделали его из редкой породы дерева коа, которое растёт только на Гавайских островах и в подавляющем большинстве — на территории заповедников, где вырубка запрещена.
На Гавайях есть хозяйства, которые выращивают коа на продажу, но для отделки салона седана компании Rolls-Royce требовался цельный ствол дерева, тогда как фермы продавали его только отдельными досками. В итоге производитель был вынужден ждать, пока одно из деревьев на территории ферм не упадёт естественным образом. Ожидание затянулось на три года.
Редкой породой древесины отделали чуть ли не весь интерьер Фантома, включая переднюю панель, вставки на руле и центральных консолях, а также сиденья, подлокотники, откидные столики и задние стойки кузова. Дерево используется и в отделке ящика с набором для пикника.
В октябре Rolls-Royce Bespoke продемонстрировала другой экзотический проект — купе Wraith Inspired by Earth, в оформлении которого использовались космические мотивы. К примеру, на нанесение особого рисунка на капот купе у художников компании ушло около 100 часов.