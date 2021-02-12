Дерево для этого эксклюзивного Rolls-Royce Phantom ждали три года. Его доставили с Гавайев

Джек Смит коллекционирует редкие авто­мобили — в его собрании их около шести десятков. Заказывая новый Rolls-Royce Phantom, он попросил произво­дителя выкрасить его в тот же глубокий синий цвет, что и его Packard Twelve Coupe образца 1934 года.

Для этого он отправил крыло Паккарда в Гудвуд. Специалистам по подбору краски Rolls-Royce потребо­валось сделать более сорока выкрасок, прежде чем они нашли нужный оттенок. Кроме того, на кузов седана нанесли золотистые моно­граммы самого Смита и его супруги, а подоконную линию Phantom украсили тонкой голубой полосой. Статуэтка Spirit of Ecstasy выполнена из чистого серебра.