АвтоВАЗ отозвал автомобили с дефектными топливными насосами

Дерево для этого эксклюзивного Rolls-Royce Phantom ждали три года. Его доставили с Гавайев

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Rolls-Royce рассекретила очередной седан из коллекции Bespoke — длиннобазный Phantom, построенный по особому заказу миллиар­дера Джека Смита-младшего. При его создании использо­вались краска образца 1934 года и уникальное дерево, растущее только на Гавайях.

1/8

  • Джек Смит коллекционирует редкие авто­мобили — в его собрании их около шести десятков. Заказывая новый Rolls-Royce Phantom, он попросил произво­дителя выкрасить его в тот же глубокий синий цвет, что и его Packard Twelve Coupe образца 1934 года.

  • Для этого он отправил крыло Паккарда в Гудвуд. Специалистам по подбору краски Rolls-Royce потребо­валось сделать более сорока выкрасок, прежде чем они нашли нужный оттенок. Кроме того, на кузов седана нанесли золотистые моно­граммы самого Смита и его супруги, а подоконную линию Phantom украсили тонкой голубой полосой. Статуэтка Spirit of Ecstasy выполнена из чистого серебра.

  • Основные сложности у специалистов Bespoke вызвала отделка интерьера этого Фантома. Желание Смита состояло в использо­вании того же дерева, из которого была изготов­лена его семейная реликвия — старинное кресло-качалка. Выяснилось, что сделали его из редкой породы дерева коа, которое растёт только на Гавайских островах и в подавляющем большинстве — на территории заповедников, где вырубка запрещена.

1/13

  • На Гавайях есть хозяйства, которые выращивают коа на продажу, но для отделки салона седана компании Rolls-Royce требовался цельный ствол дерева, тогда как фермы продавали его только отдельными досками. В итоге произво­дитель был вынужден ждать, пока одно из деревьев на территории ферм не упадёт есте­ственным образом. Ожидание затянулось на три года.

  • Редкой породой древесины отделали чуть ли не весь интерьер Фантома, включая переднюю панель, вставки на руле и централь­ных консолях, а также сиденья, подло­котники, откидные столики и задние стойки кузова. Дерево используется и в отделке ящика с набором для пикника.

  • В октябре Rolls-Royce Bespoke продемонстри­ровала другой экзотический проект — купе Wraith Inspired by Earth, в оформлении которого использо­вались космические мотивы. К примеру, на нанесение особого рисунка на капот купе у художников компании ушло около 100 часов.

Готовы ждать свою машину минимум три года?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение