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Редчайшая Acura NSX Zanardi Edition уйдёт с молотка. Таких выпустили всего полсотни

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Кирилл Малышев

Североамериканский аукцион Bring a Trailer выставил на продажу спорткар Acura NSX (в других странах известен как Honda NSX) в редкой комп­лектации Zanardi Edition. Таких больше 20 лет назад произвели всего 51 экзем­пляр. Новым автомобиль стоил меньше 85 000 долларов, но сегодня ставка превысила 215 000 (16,2 миллиона рублей). Торги завер­шатся в четверг, 17 сентября.

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  • Ограниченную серию представили в 1999 году. Она посвящена двум подряд победам гонщика Алекса Дзанарди на Хонде в серии CART в 1997 и 1998 годах. Одна машина работала в пресс-парке, вторую передали тому, в честь кого была названа лимитиро­ванная комплектация, остальные 49 продали обычным порядком через дилеров. В каждой установлен алюмини­евый шильдик с авто­графом пилота и номером авто­мобиля в серии.

  • Все NSX Zanardi Edition окрашены в красный цвет Formula Red – как победный болид Дзанарди. Комплектация на 68 кило­граммов легче обычной NSX-T (T – тарга). Добились снижения веса за счёт отказа от электро­усилителя руля и съёмной крыши в пользу стационарной, облегчённых дисков BBS, аккуму­лятора, заднего спойлера и стекла. Рычаг коробки передач выполнен из титана.

  • При этом опциями машину не обделили. В ней стоят аудио­система, кондици­онер, подушка безопас­ности водителя, электро­приводы сидений, отделанных кожей и алькантарой.

  • Силовая установка Acura NSX из лимитиро­ванной партии не отличается от остальных. С V-образной «шестёрки» 3.2 сняли 294 л.с. и 303 Нм. Через 6-ступен­чатую «механику» тяга идёт на задние колёса через дифференциал повышенного трения.

  • Выставленный на продажу спорткар принадлежал мотогонщику Мигелю Дюамелю. За 20 с лишним лет он проехал на Акуре 19 300 километров, поэтому состояние автомобиля близко к идеальному.

Какая Acura NSX харизматичнее?

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