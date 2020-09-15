Редчайшая Acura NSX Zanardi Edition уйдёт с молотка. Таких выпустили всего полсотни

Ограниченную серию представили в 1999 году. Она посвящена двум подряд победам гонщика Алекса Дзанарди на Хонде в серии CART в 1997 и 1998 годах. Одна машина работала в пресс-парке, вторую передали тому, в честь кого была названа лимитиро­ванная комплектация, остальные 49 продали обычным порядком через дилеров. В каждой установлен алюмини­евый шильдик с авто­графом пилота и номером авто­мобиля в серии.

Все NSX Zanardi Edition окрашены в красный цвет Formula Red – как победный болид Дзанарди. Комплектация на 68 кило­граммов легче обычной NSX-T (T – тарга). Добились снижения веса за счёт отказа от электро­усилителя руля и съёмной крыши в пользу стационарной, облегчённых дисков BBS, аккуму­лятора, заднего спойлера и стекла. Рычаг коробки передач выполнен из титана.

При этом опциями машину не обделили. В ней стоят аудио­система, кондици­онер, подушка безопас­ности водителя, электро­приводы сидений, отделанных кожей и алькантарой.

Силовая установка Acura NSX из лимитиро­ванной партии не отличается от остальных. С V-образной «шестёрки» 3.2 сняли 294 л.с. и 303 Нм. Через 6-ступен ­чатую «механику» тяга идёт на задние колёса через дифференциал повышенного трения.