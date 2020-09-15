Редчайшая Acura NSX Zanardi Edition уйдёт с молотка. Таких выпустили всего полсотни
Кирилл Малышев
Североамериканский аукцион Bring a Trailer выставил на продажу спорткар Acura NSX (в других странах известен как Honda NSX) в редкой комплектации Zanardi Edition. Таких больше 20 лет назад произвели всего 51 экземпляр. Новым автомобиль стоил меньше 85 000 долларов, но сегодня ставка превысила 215 000 (16,2 миллиона рублей). Торги завершатся в четверг, 17 сентября.
Ограниченную серию представили в 1999 году. Она посвящена двум подряд победам гонщика Алекса Дзанарди на Хонде в серии CART в 1997 и 1998 годах. Одна машина работала в пресс-парке, вторую передали тому, в честь кого была названа лимитированная комплектация, остальные 49 продали обычным порядком через дилеров. В каждой установлен алюминиевый шильдик с автографом пилота и номером автомобиля в серии.
Все NSX Zanardi Edition окрашены в красный цвет Formula Red – как победный болид Дзанарди. Комплектация на 68 килограммов легче обычной
NSX-T(T – тарга). Добились снижения веса за счёт отказа от электроусилителя руля и съёмной крыши в пользу стационарной, облегчённых дисков BBS, аккумулятора, заднего спойлера и стекла. Рычаг коробки передач выполнен из титана.
При этом опциями машину не обделили. В ней стоят аудиосистема, кондиционер, подушка безопасности водителя, электроприводы сидений, отделанных кожей и алькантарой.
Силовая установка Acura NSX из лимитированной партии не отличается от остальных.
С V-образной«шестёрки» 3.2 сняли 294 л.с. и 303 Нм. Через 6-ступенчатую «механику» тяга идёт на задние колёса через дифференциал повышенного трения.
Выставленный на продажу спорткар принадлежал мотогонщику Мигелю Дюамелю. За 20 с лишним лет он проехал на Акуре 19 300 километров, поэтому состояние автомобиля близко к идеальному.