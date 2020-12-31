В России выставлен на продажу уникальный Гелик без пробега — за 29 990 000 рублей
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру появился в продаже внедорожник Mercedes-AMG G 63, на одометре которого — всего 15 километров. Оценён автомобиль в
Высокая цена и уникальность внедорожника связаны с установленным на автомобиль комплектом альтернативных деталей от ателье Mansory. Насколько можно судить по фото, как минимум часть из кузовных компонентов выполнена из карбона.
Внедорожник отличается от собратьев новыми капотом с массивным воздухозаборником, решёткой радиатора и окантовками фар, другим бампером с встроенными противотуманками, дополнительными вентиляционными решётками в задней части кузова и даже альтернативным кожухом запасного колеса. Кроме того, на Гелик установили модуль дополнительной оптики — он расположен на стыке крыши и лобового стекла, и снабдили кузов красными акцентами.
Красными же выполнены тормозные суппорты и отдельные участки нештатных колёсных дисков на 22 дюйма.
Интерьер Mercedes-AMG G 63 отделан чёрной и белой кожей со стёгаными элементами и вышитыми на подголовниках логотипами Mansory. Обтянутый чёрной алькантарой потолок украшен «звёздным небом» в стиле Rolls-Royce.
Судя по данным объявления, двигатель внедорожника остался штатным — это 585-сильный наддувный V8 объёмом 4,0 литра. Работает он вместе с
9-диапазонной автоматической коробкой и системой полного привода. По данным производителя, до 100 км/чтакой Гелендваген ускоряется за 4,5 секунды.
Ещё один доработанный в Mansory внедорожник этого класса продавался в Москве нынешней весной. За Mansory
G-Coutureна базе Mercedes-Benz G 55 AMG 2008 года выпуска с полностью карбоновым кузовом просили 38 миллионов рублей.