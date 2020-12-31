В России выставлен на продажу уникальный Гелик без пробега — за 29 990 000 рублей

Высокая цена и уникальность внедорожника связаны с установ­ленным на авто­мобиль комплектом альтер­нативных деталей от ателье Mansory. Насколько можно судить по фото, как минимум часть из кузовных компонентов выполнена из карбона.

Внедорожник отличается от собратьев новыми капотом с массивным воздухо­заборником, решёткой радиатора и окантовками фар, другим бампером с встроенными противо­туманками, допол­нитель­ными вентиляци­онными решётками в задней части кузова и даже альтер­нативным кожухом запасного колеса. Кроме того, на Гелик установили модуль допол­нитель­ной оптики — он распо­ложен на стыке крыши и лобового стекла, и снабдили кузов красными акцентами.

Красными же выполнены тормозные суппорты и отдельные участки нештатных колёсных дисков на 22 дюйма.

Интерьер Mercedes-AMG G 63 отделан чёрной и белой кожей со стёгаными элементами и вышитыми на подголов­никах логотипами Mansory. Обтянутый чёрной алькантарой потолок украшен «звёздным небом» в стиле Rolls-Royce.

Судя по данным объявления, двигатель внедорожника остался штатным — это 585-сильный наддувный V8 объёмом 4,0 литра. Работает он вместе с 9-диа ­пазонной автомати­ческой коробкой и системой полного привода. По данным производителя, до 100 км/ч такой Геленд­ваген ускоряется за 4,5 секунды.