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В России выставлен на продажу уникальный Гелик без пробега — за 29 990 000 рублей

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Дмитрий Елизаров

На Авто.ру появился в продаже внедорожник Mercedes-AMG G 63, на одометре которого — всего 15 кило­метров. Оценён автомобиль в 29 990 000 рублей, тогда как у россий­ских дилеров марки цена этой модели начинается с 18,8 миллиона рублей. По заявлению продавца, такой Геленд­ваген — единственный в России.

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  • Высокая цена и уникальность внедорожника связаны с установ­ленным на авто­мобиль комплектом альтер­нативных деталей от ателье Mansory. Насколько можно судить по фото, как минимум часть из кузовных компонентов выполнена из карбона.

  • Внедорожник отличается от собратьев новыми капотом с массивным воздухо­заборником, решёткой радиатора и окантовками фар, другим бампером с встроенными противо­туманками, допол­нитель­ными вентиляци­онными решётками в задней части кузова и даже альтер­нативным кожухом запасного колеса. Кроме того, на Гелик установили модуль допол­нитель­ной оптики — он распо­ложен на стыке крыши и лобового стекла, и снабдили кузов красными акцентами.

  • Красными же выполнены тормозные суппорты и отдельные участки нештатных колёсных дисков на 22 дюйма.

  • Интерьер Mercedes-AMG G 63 отделан чёрной и белой кожей со стёгаными элементами и вышитыми на подголов­никах логотипами Mansory. Обтянутый чёрной алькантарой потолок украшен «звёздным небом» в стиле Rolls-Royce.

  • Судя по данным объявления, двигатель внедорожника остался штатным — это 585-сильный наддувный V8 объёмом 4,0 литра. Работает он вместе с 9-диа­пазонной автомати­ческой коробкой и системой полного привода. По данным производителя, до 100 км/ч такой Геленд­ваген ускоряется за 4,5 секунды.

  • Ещё один доработанный в Mansory внедорожник этого класса продавался в Москве нынешней весной. За Mansory G-Couture на базе Mercedes-Benz G 55 AMG 2008 года выпуска с полностью карбоновым кузовом просили 38 милли­онов рублей.

Как считаете, оправдано тюнингом такое удорожание?

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