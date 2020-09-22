У рестайлингового BMW X7 под камуфляжем замечены странные фары

Взгляните на «гараж мечты», объединённый с выставочным залом и кабинетом

Новости

Дмитрий Елизаров

Для супругов из Амстердама — владельцев раритетных Jaguar XJ и Jaguar XJS — местное архитек­турное бюро разработало проект уникального гаража. Теперь, как пишет Robb Report, видом винтажных машин могут наслаж­даться не только владельцы, но и любой прохожий.

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  • Чёрная матовая постройка снабжена огромным окном в стальной раме, напротив которого внутри распо­лагается электрический подъёмник. С его помощью один из авто­мобилей можно припод­нимать до уровня этой свое­образной «витрины», открывая на всеобщее обозрение.

  • В отделке гаража применены специально разра­ботанные решётки со вписанным в их рисунок логотипом Jaguar: они должны служить визуальной отсылкой к классиче­ским моделям марки.

  • Кроме того, архитекторы спроектировали в аналогичном стиле пристройку к жилому дому заказчиков, также получив­шую широкие оконные проёмы — из них откры­вается вид на гаражные «витрины». Интерьер пристройки органи­зован как простран­ство, которое можно использовать и для работы, и для отдыха.

  • Ранее были опубликованы эскизы ещё одного экзоти­ческого архитектурного проекта — небоскрёба, выпол­ненного в фирменной стили­стике Porsche. Помимо особых дизайнер­ских нюансов дом планируется оснастить ещё и колесом обозрения на 52-м этаже, внешне повторяющим наручные часы Porsche Design.

Превратили бы свой гараж в витрину?

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