Взгляните на «гараж мечты», объединённый с выставочным залом и кабинетом

Чёрная матовая постройка снабжена огромным окном в стальной раме, напротив которого внутри распо­лагается электрический подъёмник. С его помощью один из авто­мобилей можно припод­нимать до уровня этой свое­образной «витрины», открывая на всеобщее обозрение.

В отделке гаража применены специально разра­ботанные решётки со вписанным в их рисунок логотипом Jaguar: они должны служить визуальной отсылкой к классиче­ским моделям марки.

Кроме того, архитекторы спроектировали в аналогичном стиле пристройку к жилому дому заказчиков, также получив­шую широкие оконные проёмы — из них откры­вается вид на гаражные «витрины». Интерьер пристройки органи­зован как простран­ство, которое можно использовать и для работы, и для отдыха.