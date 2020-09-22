Взгляните на «гараж мечты», объединённый с выставочным залом и кабинетом
Дмитрий Елизаров
Для супругов из Амстердама — владельцев раритетных Jaguar XJ и Jaguar XJS — местное архитектурное бюро разработало проект уникального гаража. Теперь, как пишет Robb Report, видом винтажных машин могут наслаждаться не только владельцы, но и любой прохожий.
Чёрная матовая постройка снабжена огромным окном в стальной раме, напротив которого внутри располагается электрический подъёмник. С его помощью один из автомобилей можно приподнимать до уровня этой своеобразной «витрины», открывая на всеобщее обозрение.
В отделке гаража применены специально разработанные решётки со вписанным в их рисунок логотипом Jaguar: они должны служить визуальной отсылкой к классическим моделям марки.
Кроме того, архитекторы спроектировали в аналогичном стиле пристройку к жилому дому заказчиков, также получившую широкие оконные проёмы — из них открывается вид на гаражные «витрины». Интерьер пристройки организован как пространство, которое можно использовать и для работы, и для отдыха.
Ранее были опубликованы эскизы ещё одного экзотического архитектурного проекта — небоскрёба, выполненного в фирменной стилистике Porsche. Помимо особых дизайнерских нюансов дом планируется оснастить ещё и колесом обозрения на
52-мэтаже, внешне повторяющим наручные часы Porsche Design.