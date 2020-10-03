Единственный в мире универсал от Ford и Lotus выставили на торги

Оригинальные Ford Lotus Cortina никогда не выпускались в кузове универсал. Авто­мобиль на снимках с 1965 по 2010 год был обычным Ford Consul Cortina. Машину доработал фанат Лотуса Боб Герцог. Он полностью очистил кузов от краски и привёл в соответ­ствие со спецификациями Lotus.

Ford получил подвеску от оригинальных Lotus Cortina, пятиступен­чатую «механику» и дисковые тормоза. Под капотом появился 150-сильный мотор от Caterham Seven.

Также от Ford Cortina Lotus универсал позаим­ствовал классическую ливрею с зелёными полосками и колёсные диски. Салон почти не подвергался измене­ниям, кроме ковшей Recaro и деревянных вставок в багажном отсеке.