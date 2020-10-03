Самый быстрый суперкар планеты из 1990-х выставили на продажу

Единственный в мире универсал от Ford и Lotus выставили на торги

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Борис Закиров

На предстоящем аукционе RM Sotheby’s, который пройдёт с 23 по 24 октября, выставят на продажу универсал Ford Cortina Lotus Mk 1 Estate Custom. За един­ственный в своём роде авто­мобиль планируют выручить от 35 до 50 тысяч долларов (от 2,7 до 3,8 миллиона рублей).

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  • Оригинальные Ford Lotus Cortina никогда не выпускались в кузове универсал. Авто­мобиль на снимках с 1965 по 2010 год был обычным Ford Consul Cortina. Машину доработал фанат Лотуса Боб Герцог. Он полностью очистил кузов от краски и привёл в соответ­ствие со спецификациями Lotus.

  • Ford получил подвеску от оригинальных Lotus Cortina, пятиступен­чатую «механику» и дисковые тормоза. Под капотом появился 150-сильный мотор от Caterham Seven.

  • Также от Ford Cortina Lotus универсал позаим­ствовал классическую ливрею с зелёными полосками и колёсные диски. Салон почти не подвергался измене­ниям, кроме ковшей Recaro и деревянных вставок в багажном отсеке.

  • При создании автомобиля Боб Герцог написал книгу, в которой подробно рассказал о процессе реставрации.

Интересный у Боба получился проект?

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