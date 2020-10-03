Единственный в мире универсал от Ford и Lotus выставили на торги
Борис Закиров
На предстоящем аукционе RM Sotheby’s, который пройдёт с 23 по 24 октября, выставят на продажу универсал Ford Cortina Lotus Mk 1 Estate Custom. За единственный в своём роде автомобиль планируют выручить от 35 до 50 тысяч долларов (от 2,7 до 3,8 миллиона рублей).
Оригинальные Ford Lotus Cortina никогда не выпускались в кузове универсал. Автомобиль на снимках с 1965 по 2010 год был обычным Ford Consul Cortina. Машину доработал фанат Лотуса Боб Герцог. Он полностью очистил кузов от краски и привёл в соответствие со спецификациями Lotus.
Ford получил подвеску от оригинальных Lotus Cortina, пятиступенчатую «механику» и дисковые тормоза. Под капотом появился 150-сильный мотор от Caterham Seven.
Также от Ford Cortina Lotus универсал позаимствовал классическую ливрею с зелёными полосками и колёсные диски. Салон почти не подвергался изменениям, кроме ковшей Recaro и деревянных вставок в багажном отсеке.
При создании автомобиля Боб Герцог написал книгу, в которой подробно рассказал о процессе реставрации.