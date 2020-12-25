С аукциона уйдёт уникальный суперкар De Tomaso — к нему приложили руку Шелби и Джуджаро
Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum в январе будет выставлен на продажу прототип спорткара De Tomaso Mangusta, построенный в 1969 году. Дизайн спорткара создан знаменитым Джорджетто Джуджаро, а сам проект был инициирован легендарным конструктором Кэрроллом Шелби. Купе планируют продать за 350 тысяч долларов (25,7 миллиона рублей).
Алехандро де Томасо начал работать над моделью, впоследствии ставшей «Мангустом», по инициативе Кэрролла Шелби. Позже американец покинул проект, но Алехандро всё же довёл его до конца уже собственными силами. Премьера Mangusta состоялась на туринском автосалоне 1966 года, но де Томасо рассчитывал продавать свой суперкар и в Америке, поэтому отправил машину в штаб-квартиру Ford для оценки. Как утверждает аукционный дом, именно поэтому она несёт на себе шильдик Shelby MkV. Ещё одно отличие от прочих Mangusta — воздухозаборники на задних крыльях и оригинальное интегрированное антикрыло.
Концептуальный дизайн этого спорткара принадлежит перу знаменитого стилиста Джорджетто Джуджаро, хоть и разрабатывался изначально не для De Tomaso. Ателье Carrozzeria Ghia создало этот проект для Ренцо Ривольта и его Iso Rivolta, однако концепт итальянца не устроил — и его передали De Tomaso.
Прототип оснащён фордовским мотором 302 Boss, который при объёме в пять литров развивает 253 л.с. и работает с пятиступенчатой механической коробкой ZF. Автомобиль укомплектован 15-дюймовыми колёсными дисками из магниевого сплава, стеклоподъёмниками, кожаным салоном и кондиционером. Упоминаются также дополнительные приборы (указатели давления и температуры масла, вольтметр, топливный датчик и часы) и добавленная позже аудиосистема.
Другой спорткар от De Tomaso — Pantera образца 1974 года был в начале осени продан с аукциона примерно втрое дешевле. За аккуратно доработанное купе заплатили 102 тысячи долларов (7,5 миллиона рублей).