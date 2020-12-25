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С аукциона уйдёт уникальный суперкар De Tomaso — к нему приложили руку Шелби и Джуджаро

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Mecum в январе будет выставлен на продажу прототип спорткара De Tomaso Mangusta, построенный в 1969 году. Дизайн спорткара создан знаменитым Джор­джетто Джуджаро, а сам проект был иницииро­ван леген­дарным конс­труктором Кэрроллом Шелби. Купе планируют продать за 350 тысяч долларов (25,7 миллиона рублей).

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  • Алехандро де Томасо начал работать над моделью, впоследствии ставшей «Мангустом», по инициативе Кэрролла Шелби. Позже американец покинул проект, но Алехандро всё же довёл его до конца уже собственными силами. Премьера Mangusta состоялась на туринском автосалоне 1966 года, но де Томасо рассчитывал продавать свой суперкар и в Америке, поэтому отправил машину в штаб-квартиру Ford для оценки. Как утверждает аукционный дом, именно поэтому она несёт на себе шильдик Shelby MkV. Ещё одно отличие от прочих Mangusta — воздухозаборники на задних крыльях и оригинальное интегрированное антикрыло.

  • Концептуальный дизайн этого спорткара принад­лежит перу знаме­нитого стилиста Джор­джетто Джуджаро, хоть и разрабаты­вался изначально не для De Tomaso. Ателье Carrozzeria Ghia создало этот проект для Ренцо Ривольта и его Iso Rivolta, однако концепт итальянца не устроил — и его передали De Tomaso.

  • Прототип оснащён фордовским мотором 302 Boss, который при объёме в пять литров развивает 253 л.с. и работает с пятиступен­чатой механической коробкой ZF. Авто­мобиль укомп­лектован 15-дюймовыми колёсными дисками из магни­евого сплава, стекло­подъёмниками, кожаным салоном и кондици­онером. Упоминаются также допол­нитель­ные приборы (указатели давления и темпера­туры масла, вольтметр, топливный датчик и часы) и добав­ленная позже аудиосистема.

  • Другой спорткар от De Tomaso — Pantera образца 1974 года был в начале осени продан с аукциона примерно втрое дешевле. За аккуратно доработанное купе заплатили 102 тысячи долларов (7,5 миллиона рублей).

Можно использовать такую редкость как машину на каждый день?

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