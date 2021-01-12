Пятилетний Porsche 911 Turbo S продают по цене нового — у него эксклюзивный тюнинг
Кирилл Малышев
На Авто.ру в продаже появилось эксклюзивное купе Porsche 911 Turbo S 2016 года выпуска. Продавец из Москвы рассчитывает выручить за него 11,2 миллиона рублей. При этом машина отнюдь не простаивала, намотав за это время 25 000 километров.
Суперкар оснащён обвесом Exclusive Series от краснодарского ателье SLC Global Concept. Салон, если верить описанию, перешит дорогой кожей наппа, с которой контрастирует прострочка в цвет кузова. В оснащении есть даже вентиляция и память положения сидений.
Кузов покрыт защитной плёнкой. Аэродинамический обвес на 80% изготовлен из карбона. Колёсные диски — кованые, диаметром 21 дюйм. Для преодоления неровностей предусмотрена функция подъёма кузова на несколько миллиметров.
Владелец уверяет, что в тюнинг было вложено около 8 миллионов рублей. При этом мотор доработкам не подвергался. Купе оснащено стандартным для этой версии оппозитным мотором на 3.8 мощностью 580 л.с. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды.
Новый Porsche 911 Turbo S стоит в России от 16,6 миллиона рублей. Но в нём уже 650 «лошадей». А вот у просто 911 Turbo те же 580 сил, что у прежней «эски». Такая версия стартует с 14,4 миллиона рублей.
Ранее на площадке Craigslist выставлялся на продажу Porsche 911 Carrera 4, выпущенный в 1999 году. Спорткар оценили всего в 10 тысяч долларов или примерно 740 тысяч рублей — это сопоставимо со стоимостью Lada Vesta в одной из базовых комплектаций. Причина: у него сгорел двигатель.