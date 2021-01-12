Пятилетний Porsche 911 Turbo S продают по цене нового — у него эксклюзивный тюнинг

Суперкар оснащён обвесом Exclusive Series от красно­дарского ателье SLC Global Concept. Салон, если верить описанию, перешит дорогой кожей наппа, с которой контрасти­рует прострочка в цвет кузова. В оснащении есть даже вентиляция и память положения сидений.

Кузов покрыт защитной плёнкой. Аэро­динами­ческий обвес на 80% изготовлен из карбона. Колёсные диски — кованые, диаметром 21 дюйм. Для преодоления неров­ностей преду­смотрена функция подъёма кузова на несколько миллиметров.

Владелец уверяет, что в тюнинг было вложено около 8 миллионов рублей. При этом мотор доработкам не подвергался. Купе оснащено стан­дартным для этой версии оппозитным мотором на 3.8 мощностью 580 л.с. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды.

Новый Porsche 911 Turbo S стоит в России от 16,6 миллиона рублей. Но в нём уже 650 «лошадей». А вот у просто 911 Turbo те же 580 сил, что у прежней «эски». Такая версия стартует с 14,4 миллиона рублей.