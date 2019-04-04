Электромобили не покупают, потому что не понимают, как они устроены
Николай Андреев
Британское издание What Car? опросило 9000 человек, чтобы выяснить, какие обстоятельства удерживают автомобилистов от покупки электрокаров. Оказалось, что среднестатистический автовладелец понимает устройство электромобилей примерно в полтора раза хуже, чем конструкцию автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
В среднем респонденты оценили своё понимание технологий, применяемых в электрокарах, на 2,7 балла из пяти, тогда как в случае с бензиновыми и дизельными автомобилями этот показатель составил 3,8 балла.
Исследователи также попросили автомобилистов самостоятельно ознакомиться со спецификой устройства электромобилей. В итоге «индекс понимания» вырос до 3,4 балла всего через 10 дней, однако для доведения результатов до уровня знания обычных автомобилей потребовалось около трёх месяцев.
Респондентам также задавали вопросы о предполагаемых сложностях, которые повлечёт за собой покупка электромобиля. Около 40 процентов опрошенных заявили, что их сдерживает цена, а на втором месте оказался слишком малый запас хода (28 процентов).
Ограниченность выбора в сегменте электрокаров в качестве основной причины назвали 16 процентов респондентов, а ещё 15 процентов упомянули высокую стоимость владения электромобилем.
Авторы исследования сделали вывод, что автопроизводителям, помимо разработки новых электрических моделей, необходимо вести просветительскую работу среди потенциальных покупателей.