Электромобили не покупают, потому что не понимают, как они устроены

В среднем респонденты оценили своё понимание технологий, применяемых в электрокарах, на 2,7 балла из пяти, тогда как в случае с бензиновыми и дизельными автомобилями этот показатель составил 3,8 балла.

Исследователи также попросили автомобилистов самостоятельно ознакомиться со спецификой устройства электромобилей. В итоге «индекс понимания» вырос до 3,4 балла всего через 10 дней, однако для доведения результатов до уровня знания обычных автомобилей потребовалось около трёх месяцев.

Респондентам также задавали вопросы о предполагаемых сложностях, которые повлечёт за собой покупка электромобиля. Около 40 процентов опрошенных заявили, что их сдерживает цена, а на втором месте оказался слишком малый запас хода (28 процентов).

Ограниченность выбора в сегменте электрокаров в качестве основной причины назвали 16 процентов респондентов, а ещё 15 процентов упомянули высокую стоимость владения электромобилем.