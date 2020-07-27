Китайцы всех опередили: посмотрите на первый коммерческий полёт беспилотного дрона
Артем Шахнович
Китайская компания EHang осуществила первую коммерческую перевозку на своём беспилотнике 216, который раньше демонстрировался лишь в статусе прототипа.
Модель с индексом 216, относящаяся к типу eVTOL (электрический летательный аппарат с системой автономного управления), совершила первый коммерческий рейс в городском округе Яньтай в китайской провинции Шаньдун.
Беспилотник оснащён 16 электромоторами и
17-киловаттной аккумуляторной батареей и способен передвигаться со скоростью 97 км/чна расстояние до 32 километров.
Компания демонстрировала возможности прототипа в течение последних двух лет. За это время он совершил более 2000 полётов в 21 городе в шести странах.
EHang планирует развивать сервис воздушного такси и считает, что модель 216 сыграет ключевую роль в перевозках на короткие расстояния, а также окажется полезной для спасательных служб и коммерческой логистики.
Производство серийных летательных аппаратов EHang 216 начнётся уже в конце 2020 года на мощностях предприятия в Австрии.