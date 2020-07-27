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Китайцы всех опередили: посмотрите на первый коммерческий полёт беспилотного дрона

Новости

Артем Шахнович

Китайская компания EHang осуществила первую коммер­ческую перевозку на своём беспилот­нике 216, который раньше демонстри­ровался лишь в статусе прототипа.

  • Модель с индексом 216, относящаяся к типу eVTOL (электри­ческий лета­тель­ный аппарат с системой авто­номного управ­ления), совер­шила первый коммер­ческий рейс в городском округе Яньтай в китайской провинции Шаньдун.

  • Беспилотник оснащён 16 электро­моторами и 17-кило­ваттной аккуму­ляторной батареей и способен пере­двигаться со скоростью 97 км/ч на расстояние до 32 километров.

  • Компания демонстриро­вала возмож­ности прототипа в течение последних двух лет. За это время он совер­шил более 2000 полётов в 21 городе в шести странах.

  • EHang планирует развивать сервис воздушного такси и считает, что модель 216 сыграет ключевую роль в пере­возках на короткие рас­стояния, а также окажется полезной для спаса­тельных служб и коммер­ческой логистики.

  • Производство серийных летатель­ных аппаратов EHang 216 начнётся уже в конце 2020 года на мощностях пред­приятия в Австрии.

Готовы к полётам на беспилотниках?

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