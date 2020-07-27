Китайцы всех опередили: посмотрите на первый коммерческий полёт беспилотного дрона

Модель с индексом 216, относящаяся к типу eVTOL (электри­ческий лета­тель­ный аппарат с системой авто­номного управ­ления), совер­шила первый коммер­ческий рейс в городском округе Яньтай в китайской провинции Шаньдун.

Беспилотник оснащён 16 электро­моторами и 17-кило ­ваттной аккуму­ляторной батареей и способен пере­двигаться со скоростью 97 км/ч на расстояние до 32 километров.

Компания демонстриро­вала возмож­ности прототипа в течение последних двух лет. За это время он совер­шил более 2000 полётов в 21 городе в шести странах.

EHang планирует развивать сервис воздушного такси и считает, что модель 216 сыграет ключевую роль в пере­возках на короткие рас­стояния, а также окажется полезной для спаса­тельных служб и коммер­ческой логистики.