Китайцы сравнили электромобили в четырёх тестах: BMW — хуже всех

BMW iX3 проиграл в разгоне до 100 км/ч, показав 6,5 секунды, тогда как Tesla разогналась за 5 секунд, а Nio вовсе за 4,3. Референ­сную трассу «баварец» прошёл за 1 минуту и 38 сотых секунды. Nio был быстрее на 44 сотые. А вот Tesla уложилась в 57 секунд.

И остановился iX3 позже всех. Со 100 км/ч ему потребовалось 38,2 метра, тогда как соперники показали 36,4–36,6 метра. На пере­ставке он выдал предель­ную скорость 70,8 км/ч, снова оказавшись в арьергарде: 71,8 км/ч у Nio, 73,5 км/ч у Теслы.

Для проверки полного привода крос­соверы ставили на две или три ролико­вые платформы, имитируя у нескольких колёс нулевое сцепле­ние с дорогой. Tesla и Nio прошли диагональ­ное вывеши­вание и три платформы, оставив­шие на земле одно заднее колесо. А вот когда опиралось на асфальт только одно переднее, они сдались. BMW iX3 по неназванной причине этот тест не проходил.