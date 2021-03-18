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Китайцы сравнили электромобили в четырёх тестах: BMW — хуже всех

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Кирилл Малышев

Youtube-канал Car Club опубликовал видео, в котором сравнил три электрических кроссовера: BMW iX3, Tesla Model Y и Nio ES6. Машины сорев­новались в разгоне, торможении, скорости прохож­дения переставки и умениях полного привода. Резуль­таты оказались несколько неожидан­ными для тех, кто верил в победу BMW.

  • BMW iX3 проиграл в разгоне до 100 км/ч, показав 6,5 секунды, тогда как Tesla разогналась за 5 секунд, а Nio вовсе за 4,3. Референ­сную трассу «баварец» прошёл за 1 минуту и 38 сотых секунды. Nio был быстрее на 44 сотые. А вот Tesla уложилась в 57 секунд.

  • И остановился iX3 позже всех. Со 100 км/ч ему потребовалось 38,2 метра, тогда как соперники показали 36,4–36,6 метра. На пере­ставке он выдал предель­ную скорость 70,8 км/ч, снова оказавшись в арьергарде: 71,8 км/ч у Nio, 73,5 км/ч у Теслы.

  • Для проверки полного привода крос­соверы ставили на две или три ролико­вые платформы, имитируя у нескольких колёс нулевое сцепле­ние с дорогой. Tesla и Nio прошли диагональ­ное вывеши­вание и три платформы, оставив­шие на земле одно заднее колесо. А вот когда опиралось на асфальт только одно переднее, они сдались. BMW iX3 по неназванной причине этот тест не проходил.

  • Ранее компания BMW обнародовала первые фото­графии электро­лифтбека i4 в его серийном испол­нении. В продаже новинка появится в течение нынешнего года. В целом внешность BMW i4 спроекти­рована с опорой на те же дизайнер­ские решения, что уже приме­нены на купе 4 серии. Сохрани­лась даже гипер­трофиро­ванная радиаторная решётка, хотя на электрокаре она выполняет чисто декоративную функцию.

Что бы взяли себе из этой троицы?

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