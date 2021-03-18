Китайцы сравнили электромобили в четырёх тестах: BMW — хуже всех
Кирилл Малышев
Youtube-канал Car Club опубликовал видео, в котором сравнил три электрических кроссовера: BMW iX3, Tesla Model Y и Nio ES6. Машины соревновались в разгоне, торможении, скорости прохождения переставки и умениях полного привода. Результаты оказались несколько неожиданными для тех, кто верил в победу BMW.
BMW iX3 проиграл в разгоне до 100 км/ч, показав 6,5 секунды, тогда как Tesla разогналась за 5 секунд, а Nio вовсе за 4,3. Референсную трассу «баварец» прошёл за 1 минуту и 38 сотых секунды. Nio был быстрее на 44 сотые. А вот Tesla уложилась в 57 секунд.
И остановился iX3 позже всех. Со
100 км/чему потребовалось 38,2 метра, тогда как соперники показали 36,4–36,6 метра. На переставке он выдал предельную скорость 70,8 км/ч,снова оказавшись в арьергарде: 71,8 км/чу Nio, 73,5 км/чу Теслы.
Для проверки полного привода кроссоверы ставили на две или три роликовые платформы, имитируя у нескольких колёс нулевое сцепление с дорогой. Tesla и Nio прошли диагональное вывешивание и три платформы, оставившие на земле одно заднее колесо. А вот когда опиралось на асфальт только одно переднее, они сдались. BMW iX3 по неназванной причине этот тест не проходил.
Ранее компания BMW обнародовала первые фотографии электролифтбека i4 в его серийном исполнении. В продаже новинка появится в течение нынешнего года. В целом внешность BMW i4 спроектирована с опорой на те же дизайнерские решения, что уже применены на купе 4 серии. Сохранилась даже гипертрофированная радиаторная решётка, хотя на электрокаре она выполняет чисто декоративную функцию.