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Московские электромобили освободили от транспортного налога

Новости

Николай Андреев

Московская городская дума приняла закон об освобождении владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать с 2020 по 2024 год включительно.

  • Поправки в Налоговый кодекс приняты для стимулиро­вания продаж электро­мобилей. На машины с электриче­скими силовыми установками не будет распро­страняться и «налог на роскошь», который применя­ется для авто стоимостью более трёх миллионов рублей.

  • Также владельцам электрических автомобилей в Москве разрешено безвозмездно пользоваться платными городскими парковками.

  • По данным Авто.ру на 1 июня 2019 года, в Москве и Московской области зарегистрировано 546 электромобилей, а самым популярным является хэтчбек Nissan Leaf. При этом общий размер столичного автопарка составляет почти 6,5 миллиона машин.

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