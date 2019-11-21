Московские электромобили освободили от транспортного налога
Николай Андреев
Московская городская дума приняла закон об освобождении владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать с 2020 по 2024 год включительно.
Поправки в Налоговый кодекс приняты для стимулирования продаж электромобилей. На машины с электрическими силовыми установками не будет распространяться и «налог на роскошь», который применяется для авто стоимостью более трёх миллионов рублей.
Также владельцам электрических автомобилей в Москве разрешено безвозмездно пользоваться платными городскими парковками.
По данным Авто.ру на 1 июня 2019 года, в Москве и Московской области зарегистрировано 546 электромобилей, а самым популярным является хэтчбек Nissan Leaf. При этом общий размер столичного автопарка составляет почти 6,5 миллиона машин.