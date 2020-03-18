В России обнулят пошлины на электромобили
Николай Андреев
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) объявил об отмене таможенных пошлин на автомобили с полностью электрической силовой установкой. Новое правило вступит в силу через 30 дней после публикации и будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Обнуление пошлин распространяется на новые машины и электромобили с пробегом, а также на все страны, входящие в Евразийский экономический союз — это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Такое решение обусловлено тем, что на территории ЕАЭС нет масштабного производства электрических автомобилей. Ожидается, что обнуление пошлин станет стимулом для развития зарядной инфраструктуры.
Нововведение касается и юридических, и физических лиц. Сегодня компаниям приходится платить за ввоз электромобилей пошлину в размере 15 процентов, в частникам — 48–54 процента от таможенной стоимости электромобиля.
Ранее таможенные пошлины для электрических машин отменялись на некоторое время в 2014 и 2016 годах. Тогда льготы получали только компании, и это не привело к росту числа электромобилей.
Сейчас в России официально продаются только четыре электрические легковые модели: городской электрокар Renault Twizy (от 949 000 ₽), хэтчбек BMW i3 (от 3 840 000 рублей), кроссовер Jaguar