В России обнулят пошлины на электромобили

Обнуление пошлин распространяется на новые машины и электро­мобили с пробегом, а также на все страны, входящие в Евразийский экономи­ческий союз — это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Такое решение обусловлено тем, что на территории ЕАЭС нет масштабного производ­ства электрических автомобилей. Ожидается, что обнуление пошлин станет стимулом для развития зарядной инфраструктуры.

Нововведение касается и юридических, и физических лиц. Сегодня компаниям приходится платить за ввоз электро­мобилей пошлину в размере 15 процентов, в частникам — 48–54 процента от таможенной стоимости электромобиля.

Ранее таможенные пошлины для электрических машин отменялись на некоторое время в 2014 и 2016 годах. Тогда льготы получали только компании, и это не привело к росту числа электромобилей.