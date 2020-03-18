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В России обнулят пошлины на электромобили

Новости

Николай Андреев

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) объявил об отмене таможенных пошлин на автомобили с полностью электрической силовой установкой. Новое правило вступит в силу через 30 дней после публикации и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Porsche Taycan

  • Обнуление пошлин распространяется на новые машины и электро­мобили с пробегом, а также на все страны, входящие в Евразийский экономи­ческий союз — это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Такое решение обусловлено тем, что на территории ЕАЭС нет масштабного производ­ства электрических автомобилей. Ожидается, что обнуление пошлин станет стимулом для развития зарядной инфраструктуры.

  • Нововведение касается и юридических, и физических лиц. Сегодня компаниям приходится платить за ввоз электро­мобилей пошлину в размере 15 процентов, в частникам — 48–54 процента от таможенной стоимости электромобиля.

Ранее таможенные пошлины для электрических машин отменялись на некоторое время в 2014 и 2016 годах. Тогда льготы получали только компании, и это не привело к росту числа электромобилей.

Сейчас в России официально продаются только четыре электрические легковые модели: городской электрокар Renault Twizy (от 949 000 ₽), хэтчбек BMW i3 (от 3 840 000 рублей), кроссовер Jaguar I-Pace (от 6 246 000 рублей) и седан Porsche Taycan (от 7 793 000 рублей).

Отмена пошлин на электромобили сделает их более привлекательными?

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