И за этот «электроспорткар» с Alibaba блогер заплатил 2,3 миллиона рублей. Видео

Любитель электротранспорта наткнулся на объявление о продаже купе Qiantu K50 — полноценного спорткара, разра­ботанного в Китае. Привлекла его в первую очередь цена, которая составляла 31 тысячу долларов (2,3 миллиона рублей).

Как уточняет InsideEVs, производитель купе планирует собирать его в Северной Америке, но стоить спорткар для местных покупателей будет уже 125 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей). Поэтому герой этой истории решил сэкономить, и его даже не насторожили удалённые с фото­графий в объявлении логотип марки и название модели.

Распаковав деревянный контейнер, в котором прибыла покупка, The Inja вместо ожидаемого спорткара увидел небольшой двух­дверный хэтч неизвестной марки, куда больше похожий на гольф-кар или некое подобие Smart. Эта история вылилась в целый YouTube-сериал, где незадач­ливый покупатель не только излагает подроб­ности мошен­ничества, но и тестирует своё приобре­тение, удивляясь, что оно вообще способно пере­двигаться.

Длительные переговоры с продавцом привели к его согласию частично компен­сировать убытки только после того, как видео­ролики об «электро­спорткаре» набрали несколько сотен тысяч просмотров. Условием возвра­щения части средств продавец назвал удаление сериала с видеохостинга.