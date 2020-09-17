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И за этот «электроспорткар» с Alibaba блогер заплатил 2,3 миллиона рублей. Видео

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Дмитрий Елизаров

Блогер и поклонник электрических мотоциклов под ником The Inja поделился на YouTube своим опытом покупки электрокара на небезыз­вестном сайте Alibaba. Вместо заказанного спорткупе он получил бело-розовый очень маленький городской автомобиль.

  • Любитель электротранспорта наткнулся на объявление о продаже купе Qiantu K50 — полноценного спорткара, разра­ботанного в Китае. Привлекла его в первую очередь цена, которая составляла 31 тысячу долларов (2,3 миллиона рублей).

  • Как уточняет InsideEVs, производитель купе планирует собирать его в Северной Америке, но стоить спорткар для местных покупателей будет уже 125 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей). Поэтому герой этой истории решил сэкономить, и его даже не насторожили удалённые с фото­графий в объявлении логотип марки и название модели.

  • Распаковав деревянный контейнер, в котором прибыла покупка, The Inja вместо ожидаемого спорткара увидел небольшой двух­дверный хэтч неизвестной марки, куда больше похожий на гольф-кар или некое подобие Smart. Эта история вылилась в целый YouTube-сериал, где незадач­ливый покупатель не только излагает подроб­ности мошен­ничества, но и тестирует своё приобре­тение, удивляясь, что оно вообще способно пере­двигаться.

  • Длительные переговоры с продавцом привели к его согласию частично компен­сировать убытки только после того, как видео­ролики об «электро­спорткаре» набрали несколько сотен тысяч просмотров. Условием возвра­щения части средств продавец назвал удаление сериала с видеохостинга.

  • Ранее на Авто.ру была опубликована инструкция, как избежать мошенни­чества при покупке автомобиля с пробегом: уточнять аварийную историю, сверять реальные VIN-номера с указанными в объявлении и «пробивать» автомобиль по электронным базам данных.

А вас обманывали при покупке автомобиля?

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