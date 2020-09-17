И за этот «электроспорткар» с Alibaba блогер заплатил 2,3 миллиона рублей. Видео
Дмитрий Елизаров
Блогер и поклонник электрических мотоциклов под ником The Inja поделился на YouTube своим опытом покупки электрокара на небезызвестном сайте Alibaba. Вместо заказанного спорткупе он получил бело-розовый очень маленький городской автомобиль.
Любитель электротранспорта наткнулся на объявление о продаже купе Qiantu K50 — полноценного спорткара, разработанного в Китае. Привлекла его в первую очередь цена, которая составляла 31 тысячу долларов (2,3 миллиона рублей).
Как уточняет InsideEVs, производитель купе планирует собирать его в Северной Америке, но стоить спорткар для местных покупателей будет уже 125 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей). Поэтому герой этой истории решил сэкономить, и его даже не насторожили удалённые с фотографий в объявлении логотип марки и название модели.
Распаковав деревянный контейнер, в котором прибыла покупка, The Inja вместо ожидаемого спорткара увидел небольшой двухдверный хэтч неизвестной марки, куда больше похожий на гольф-кар или некое подобие Smart. Эта история вылилась в целый YouTube-сериал, где незадачливый покупатель не только излагает подробности мошенничества, но и тестирует своё приобретение, удивляясь, что оно вообще способно передвигаться.
Длительные переговоры с продавцом привели к его согласию частично компенсировать убытки только после того, как видеоролики об «электроспорткаре» набрали несколько сотен тысяч просмотров. Условием возвращения части средств продавец назвал удаление сериала с видеохостинга.
Ранее на Авто.ру была опубликована инструкция, как избежать мошенничества при покупке автомобиля с пробегом: уточнять аварийную историю, сверять реальные VIN-номера с указанными в объявлении и «пробивать» автомобиль по электронным базам данных.