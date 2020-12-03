Канадская фирма выпустила комплект, превращающий обычный велосипед в снегоход
Кирилл Малышев
Канадская компания Envo, занимающаяся вошедшей в моду электрической мобильностью, предложила интересный набор. С его помощью практически любой горный велосипед можно переделать в электробайк на лыжно-гусеничном ходу. Об этом пишет издание New Atlas.
Вместо заднего колеса монтируется гусеница на алюминиевом каркасе. Её вращает 1200-ваттный электродвигатель, объединённый с верхним катком. Нижние ролики выполнены из полиэтилена. Литий-ионный аккумулятор на 17,5 А·ч закреплён на раме снизу.
Цепь с педалями сохранены: ими водитель может помогать аппарату. Ножной и электрический привод способны работать совместно, и мотор, понимая это по сигналу специального датчика, меняет алгоритм. Можно задействовать двигатель и отдельно выключателем и курком «газа» на руле.
На руле установлен компактный ЖК-дисплей, показывающий режим работы силовой установки, текущую скорость и остаток энергии. Электромотор способен разогнать аппарат до
20 км/ч.Аккумулятора хватает примерно на 15–50 километров в зависимости от рельефа и температуры на улице или на два часа непрерывной работы. Заряжается байк за восемь часов от бытовой сети.
Передняя лыжа в комплект не входит и докупается отдельно. Цена базового комплекта составляет 2145 долларов США (162 тысячи рублей). Ещё 688 долларов (52 тысячи рублей) стоит батарея.
В России готовится к выпуску электрический мотоцикл концерна «Калашников». Минувшим летом военная компания представила его в образе винтажного
Ижа-49.Байк весом 130 килограммов везёт мотор на 10 кВт, а энергия запасается в аккумуляторе на 4 кВт⋅ч. Должен появиться электромотоцикл и под брендом Аурус. Ранее его запатентовали.