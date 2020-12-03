Канадская фирма выпустила комплект, превращающий обычный велосипед в снегоход

На руле установлен компактный ЖК-дисплей, показывающий режим работы силовой установки, текущую скорость и остаток энергии. Электро­мотор способен разогнать аппарат до 20 км/ч. Аккумулятора хватает примерно на 15–50 километров в зависи­мости от рельефа и температуры на улице или на два часа непрерывной работы. Заряжается байк за восемь часов от бытовой сети.

Передняя лыжа в комплект не входит и докупается отдельно. Цена базового комплекта составляет 2145 долларов США (162 тысячи рублей). Ещё 688 долларов (52 тысячи рублей) стоит батарея.