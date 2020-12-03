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Канадская фирма выпустила комплект, превращающий обычный велосипед в снегоход

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Кирилл Малышев

Канадская компания Envo, занимающаяся вошедшей в моду электрической мобиль­ностью, предложила интересный набор. С его помощью практически любой горный велосипед можно переделать в электробайк на лыжно-гусеничном ходу. Об этом пишет издание New Atlas.

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  • Вместо заднего колеса монтируется гусеница на алюмини­евом каркасе. Её вращает 1200-ваттный электро­двигатель, объединённый с верхним катком. Нижние ролики выполнены из поли­этилена. Литий-ионный аккумулятор на 17,5 А·ч закреплён на раме снизу.

  • Цепь с педалями сохранены: ими водитель может помогать аппарату. Ножной и электриче­ский привод способны работать совместно, и мотор, понимая это по сигналу специального датчика, меняет алгоритм. Можно задействовать двигатель и отдельно выключателем и курком «газа» на руле.

  • На руле установлен компактный ЖК-дисплей, показывающий режим работы силовой установки, текущую скорость и остаток энергии. Электро­мотор способен разогнать аппарат до 20 км/ч. Аккумулятора хватает примерно на 15–50 километров в зависи­мости от рельефа и температуры на улице или на два часа непрерывной работы. Заряжается байк за восемь часов от бытовой сети.

  • Передняя лыжа в комплект не входит и докупается отдельно. Цена базового комплекта составляет 2145 долларов США (162 тысячи рублей). Ещё 688 долларов (52 тысячи рублей) стоит батарея.

  • В России готовится к выпуску электрический мотоцикл концерна «Калашников». Минувшим летом военная компания пред­ставила его в образе винтажного Ижа-49. Байк весом 130 кило­граммов везёт мотор на 10 кВт, а энергия запасается в аккуму­ляторе на 4 кВт⋅ч. Должен появиться электро­мотоцикл и под брендом Аурус. Ранее его запатентовали.

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