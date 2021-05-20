В России хотят вернуть пошлину на ввоз электромобилей

Нулевые таможенные пошлины на ввоз электро­транспорта на территорию России будут отменены в 2022 году. Как пишет «КоммерсантЪ», ни одна страна ЕАЭС не согласилась продлить их действие. Ассоциация европейского бизнеса выступила против и предложила распро­странить нулевую ставку хотя бы до 2024 года.

Пошлины на ввоз электромобилей «обнулили» весной 2020 года ради стимули­рования этого сектора рынка. Однако измене­ния в так называемую Товарную номен­клатуру внешне­экономической деятель­ности ЕАЭС, проект которых сейчас готовится Евразийской экономи­ческой комиссией, преду­сматривают возобнов­ление действия ставки в 15%.

Ранее сообщалось, что в Минэкономики вырабаты­вают концепцию развития электро­транспорта, реализация которой в период до 2030 года потребует 418 милли­ардов рублей. В АЕБ изданию заявили, что намерение вернуть пошлины на ввоз противо­речит этой стратегии: за время действия нулевой ставки рынок электро­мобилей просто не успел сформиро­ваться (хотя в 2020-м в этом сегменте рынка был зафикси­рован всплеск продаж). Ассоциация предлагает продлить возмож­ность ввозить в Россию электро­транспорт бесплатно до 2024 года.

Концепцией между тем предусматривается ряд мер по повышению локали­зации производ­ства электрокаров на территории страны. К примеру, уже известно о скором повышении утильсбора. Не исключено, отказ от нулевой ставки также станет одной из мер воздействия на производителей.