В России хотят вернуть пошлину на ввоз электромобилей
Дмитрий Елизаров
Нулевые таможенные пошлины на ввоз электротранспорта на территорию России будут отменены в 2022 году. Как пишет «КоммерсантЪ», ни одна страна ЕАЭС не согласилась продлить их действие. Ассоциация европейского бизнеса выступила против и предложила распространить нулевую ставку хотя бы до 2024 года.
Пошлины на ввоз электромобилей «обнулили» весной 2020 года ради стимулирования этого сектора рынка. Однако изменения в так называемую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, проект которых сейчас готовится Евразийской экономической комиссией, предусматривают возобновление действия ставки в 15%.
Ранее сообщалось, что в Минэкономики вырабатывают концепцию развития электротранспорта, реализация которой в период до 2030 года потребует 418 миллиардов рублей. В АЕБ изданию заявили, что намерение вернуть пошлины на ввоз противоречит этой стратегии: за время действия нулевой ставки рынок электромобилей просто не успел сформироваться (хотя в
2020-мв этом сегменте рынка был зафиксирован всплеск продаж). Ассоциация предлагает продлить возможность ввозить в Россию электротранспорт бесплатно до 2024 года.
Концепцией между тем предусматривается ряд мер по повышению локализации производства электрокаров на территории страны. К примеру, уже известно о скором повышении утильсбора. Не исключено, отказ от нулевой ставки также станет одной из мер воздействия на производителей.
Первым массовым российским электромобилем при этом должен быть серийный вариант концепта
«Кама-1», разработанного при участии КамАЗа. Его выпуск планируется наладить как раз к 2024 году.