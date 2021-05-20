На АвтоВАЗе работают над таинственным мотором

В России хотят вернуть пошлину на ввоз электромобилей

Новости

Дмитрий Елизаров

Нулевые таможенные пошлины на ввоз электро­транспорта на территорию России будут отменены в 2022 году. Как пишет «КоммерсантЪ», ни одна страна ЕАЭС не согласилась продлить их действие. Ассоциация европейского бизнеса выступила против и предложила распро­странить нулевую ставку хотя бы до 2024 года.

  • Пошлины на ввоз электромобилей «обнулили» весной 2020 года ради стимули­рования этого сектора рынка. Однако измене­ния в так называемую Товарную номен­клатуру внешне­экономической деятель­ности ЕАЭС, проект которых сейчас готовится Евразийской экономи­ческой комиссией, преду­сматривают возобнов­ление действия ставки в 15%.

  • Ранее сообщалось, что в Минэкономики вырабаты­вают концепцию развития электро­транспорта, реализация которой в период до 2030 года потребует 418 милли­ардов рублей. В АЕБ изданию заявили, что намерение вернуть пошлины на ввоз противо­речит этой стратегии: за время действия нулевой ставки рынок электро­мобилей просто не успел сформиро­ваться (хотя в 2020-м в этом сегменте рынка был зафикси­рован всплеск продаж). Ассоциация предлагает продлить возмож­ность ввозить в Россию электро­транспорт бесплатно до 2024 года.

  • Концепцией между тем предусматривается ряд мер по повышению локали­зации производ­ства электрокаров на территории страны. К примеру, уже известно о скором повышении утильсбора. Не исключено, отказ от нулевой ставки также станет одной из мер воздействия на производителей.

  • Первым массовым российским электро­мобилем при этом должен быть серийный вариант концепта «Кама-1», разра­ботанного при участии КамАЗа. Его выпуск планируется наладить как раз к 2024 году.

Если нулевые пошлины отменят, вас это как-то коснётся?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение