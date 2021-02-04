В России хотят ввести ограничение скорости для электросамокатов

Минтранс выступил с проектом новых ограничений для водителей так называемых средств индивиду­альной мобиль­ности — электро­самокатов и моноколёс. Как пишет «КоммерсантЪ», такому транспорту ограничат макси­мальную скорость и введут систему идентификации.

В ведомстве считают нужным разрешить пользовате­лям СИМ пере­двигаться со скоростью не более 25 км/ч, в том числе и по проезжей части. Согласно ранее предлагав­шемуся проекту, на проезжую часть будут выпускать водителей не младше 14 лет при условии наличия оптики и шлемов. Разрешат такому транспорту ездить и по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч.

Как заявили изданию представители Минтранса, контроли­ровать скорость движения будут инспекторы ГИБДД, а также некая система мониторинга по биометрии. Нарушение правил использо­вания СИМ собираются наказывать штрафом в полторы тысячи рублей.

Обсуждается в данный момент и необходимость классификации СИМ в зависимости от мощности двигателя. Для управления транспортом с моторами мощнее 250 ватт требуется водительское удосто­верение. Однако представи­тели Минпромторга посетовали на то, что никто не сможет помешать пользова­телю электро­самоката со штатным мотором меньшей мощности заменить двигатель. Поэтому предложено маркировать такой транспорт RFID-метками: инспекторы могли бы, считывая их сигналы, получать все необходимые данные о конструкции СИМ.

Когда именно изменения будут внесены в ПДД, не уточняется. Проект поправок, который позволил бы регулировать использо­вание средств индивидуаль­ной мобиль­ности, обсуждается с 2019 года.