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В России хотят ввести ограничение скорости для электросамокатов

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Дмитрий Елизаров

Минтранс выступил с проектом новых ограничений для водителей так называемых средств индивиду­альной мобиль­ности — электро­самокатов и моноколёс. Как пишет «КоммерсантЪ», такому транспорту ограничат макси­мальную скорость и введут систему идентификации.

  • В ведомстве считают нужным разрешить пользовате­лям СИМ пере­двигаться со скоростью не более 25 км/ч, в том числе и по проезжей части. Согласно ранее предлагав­шемуся проекту, на проезжую часть будут выпускать водителей не младше 14 лет при условии наличия оптики и шлемов. Разрешат такому транспорту ездить и по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч.

  • Как заявили изданию представители Минтранса, контроли­ровать скорость движения будут инспекторы ГИБДД, а также некая система мониторинга по биометрии. Нарушение правил использо­вания СИМ собираются наказывать штрафом в полторы тысячи рублей.

  • Обсуждается в данный момент и необходимость классификации СИМ в зависимости от мощности двигателя. Для управления транспортом с моторами мощнее 250 ватт требуется водительское удосто­верение. Однако представи­тели Минпромторга посетовали на то, что никто не сможет помешать пользова­телю электро­самоката со штатным мотором меньшей мощности заменить двигатель. Поэтому предложено маркировать такой транспорт RFID-метками: инспекторы могли бы, считывая их сигналы, получать все необходимые данные о конструкции СИМ.

  • Когда именно изменения будут внесены в ПДД, не уточняется. Проект поправок, который позволил бы регулировать использо­вание средств индивидуаль­ной мобиль­ности, обсуждается с 2019 года.

  • Осенью прошлого года МВД и Минтранс предлагали ввести специаль­ные дорожные знаки, распространя­ющиеся на СИМ, — с их помощью планируется ограни­чивать скорость движения и территории, по которым такому транспорту разрешено передвигаться.

Как считаете, нужно регулировать самокатчиков?

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