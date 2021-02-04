В России хотят ввести ограничение скорости для электросамокатов
Дмитрий Елизаров
Минтранс выступил с проектом новых ограничений для водителей так называемых средств индивидуальной мобильности — электросамокатов и моноколёс. Как пишет «КоммерсантЪ», такому транспорту ограничат максимальную скорость и введут систему идентификации.
В ведомстве считают нужным разрешить пользователям СИМ передвигаться со скоростью не более
25 км/ч,в том числе и по проезжей части. Согласно ранее предлагавшемуся проекту, на проезжую часть будут выпускать водителей не младше 14 лет при условии наличия оптики и шлемов. Разрешат такому транспорту ездить и по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч.
Как заявили изданию представители Минтранса, контролировать скорость движения будут инспекторы ГИБДД, а также некая система мониторинга по биометрии. Нарушение правил использования СИМ собираются наказывать штрафом в полторы тысячи рублей.
Обсуждается в данный момент и необходимость классификации СИМ в зависимости от мощности двигателя. Для управления транспортом с моторами мощнее 250 ватт требуется водительское удостоверение. Однако представители Минпромторга посетовали на то, что никто не сможет помешать пользователю электросамоката со штатным мотором меньшей мощности заменить двигатель. Поэтому предложено маркировать такой транспорт RFID-метками: инспекторы могли бы, считывая их сигналы, получать все необходимые данные о конструкции СИМ.
Когда именно изменения будут внесены в ПДД, не уточняется. Проект поправок, который позволил бы регулировать использование средств индивидуальной мобильности, обсуждается с 2019 года.
Осенью прошлого года МВД и Минтранс предлагали ввести специальные дорожные знаки, распространяющиеся на СИМ, — с их помощью планируется ограничивать скорость движения и территории, по которым такому транспорту разрешено передвигаться.