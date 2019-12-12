Владельцы электрокаров в знак протеста заблокировали обычную АЗС

Электрические автомобили различных марок и моделей (BMW, Nissan, Tesla и Volkswagen) простояли на заправке шесть минут. За ними выстрои­лась очередь из машин с ДВС. Никаких конфликтов между води­телями не случилось, а электро­мобили уехали до прибытия полиции.