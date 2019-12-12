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Владельцы электрокаров в знак протеста заблокировали обычную АЗС

Новости

Николай Андреев

В хорватском Загребе клуб владельцев электри­ческих автомобилей провёл акцию протеста против машин с ДВС, которые часто паркуются на местах для зарядки электро­мобилей. Для этого около десяти электрокаров парализо­вали работу АЗС.

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  • Электрические автомобили различных марок и моделей (BMW, Nissan, Tesla и Volkswagen) простояли на заправке шесть минут. За ними выстрои­лась очередь из машин с ДВС. Никаких конфликтов между води­телями не случилось, а электро­мобили уехали до прибытия полиции.

  • Также своей акцией любители электрокаров хотели показать, что на дорогах появляется всё больше подобных машин, и они — важная часть дорожного трафика.

Год назад в американском штате Северная Каролина владельцы больших пикапов устроили прямо противо­положный протест. Они заняли все свободные зарядные станции Tesla и выкрики­вали ругатель­ства в адрес облада­телей электрокаров.

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