Владельцы электрокаров в знак протеста заблокировали обычную АЗС
Николай Андреев
В хорватском Загребе клуб владельцев электрических автомобилей провёл акцию протеста против машин с ДВС, которые часто паркуются на местах для зарядки электромобилей. Для этого около десяти электрокаров парализовали работу АЗС.
Электрические автомобили различных марок и моделей (BMW, Nissan, Tesla и Volkswagen) простояли на заправке шесть минут. За ними выстроилась очередь из машин с ДВС. Никаких конфликтов между водителями не случилось, а электромобили уехали до прибытия полиции.
Также своей акцией любители электрокаров хотели показать, что на дорогах появляется всё больше подобных машин, и они — важная часть дорожного трафика.
Год назад в американском штате Северная Каролина владельцы больших пикапов устроили прямо противоположный протест. Они заняли все свободные зарядные станции Tesla и выкрикивали ругательства в адрес обладателей электрокаров.