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В Евросоюзе предложили отложить запрет бензиновых машин на 5 лет

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Дмитрий Елизаров

Сразу пять стран Евросоюза выступили с предложением пересмотреть график полного отказа от ДВС в сторону продления. Как пишет Automotive News, Италия, Португалия, Словакия, Болгария и Румыния хотят отсрочить дату вступления запрета в силу на пять лет — до 2040 года.

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  • По мнению ряда политиков, Евросоюз в этом вопросе должен учитывать различия в экономическом состоянии стран-участников, так как отказ от ДВС потребует значительных вложений в развитие инфраструктуры электромобильности. Соответственно, переходный период должен быть «адекватным и адаптированным».
  • Поэтому пять стран-участниц предложили перенести дату полного запрета ДВС на новых автомобилях на 2040 год. К 2035 году они готовы ввести требование 90-процентного сокращения объёмов вредных выбросов для легковых и 80-процентного — для лёгких коммерческих машин.
  • По данным агентства, Евросоюз готовит ещё один нормативный документ, устанавливающий для стран ЕС график и объёмы введения в строй зарядных станций для электромобилей.

Европарламент ранее поддержал предложение Еврокомиссии ввести к 2035 году требование о полном сокращении вредных выбросов на новых автомобилях. Однако против уже высказались как некоторые страны, включая Германию, так и отраслевые ассоциации, которые опасаются всплеска безработицы среди сотрудников автозаводов. При этом некоторые производители выступают за радикальное нововведение.

Получится у Евросоюза согласовать запрет?

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