В Евросоюзе предложили отложить запрет бензиновых машин на 5 лет

По данным агентства, Евросоюз готовит ещё один нормативный документ, устанавливающий для стран ЕС график и объёмы введения в строй зарядных станций для электромобилей.

Европарламент ранее поддержал предложение Еврокомиссии ввести к 2035 году требование о полном сокращении вредных выбросов на новых автомобилях. Однако против уже высказались как некоторые страны, включая Германию, так и отраслевые ассоциации, которые опасаются всплеска безработицы среди сотрудников автозаводов. При этом некоторые производители выступают за радикальное нововведение.