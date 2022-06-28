В Евросоюзе предложили отложить запрет бензиновых машин на 5 лет

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Бензин, уходи! В каких странах запретят машины с ДВС и когда это случится
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Дмитрий Елизаров
Сразу пять стран Евросоюза выступили с предложением пересмотреть график полного отказа от ДВС в сторону продления. Как пишет Automotive News, Италия, Португалия, Словакия, Болгария и Румыния хотят отсрочить дату вступления запрета в силу на пять лет — до 2040 года.
Европарламент ранее поддержал предложение Еврокомиссии ввести к 2035 году требование о полном сокращении вредных выбросов на новых автомобилях. Однако против уже высказались как некоторые страны, включая Германию, так и отраслевые ассоциации, которые опасаются всплеска безработицы среди сотрудников автозаводов. При этом некоторые производители выступают за радикальное нововведение.