Евросоюз запретит автомобили с ДВС в 2035 году

Еврокомиссия ЕС обнародовала план по радикальному снижению объёмов вредных выбросов: власти Евросоюза рассчитывают к 2050 году сделать Европу климатически нейтральным континентом. Как сообщает Reuters, одной из частей плана стал запрет на продажу новых автомобилей с традици­онными двигателями с 2035 года.

Добиваться этого планируется за счёт принудитель­ного сокращения вредных выхлопов: автопроизво­дителей обяжут снизить их объёмы на 55% по сравнению с нынешними к 2030 году, а ещё через пять лет обеспечить полное отсутствие выбросов. Фактически это означает запрет на продажу машин на ископаемом топливе, который должен коснуться сразу 27 стран.

В качестве компенсации и для облегчения процесса перехода предлагается обязать страны ЕС расширять сеть электрических зарядных станций. По новым нормам, общественные зарядки для электрокаров должны располагаться на основных магистралях на расстоянии не более 60 километров друг от друга. В итоге, по расчётам Еврокомиссии, к 2030 году сеть зарядных станций должна вырасти до 3,5 миллиона единиц.

К тому же 2030 году общие объёмы европейских парниковых газов должны уменьшиться на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Помимо автомобильной индустрии предлагается обложить дополнитель­ными экологическими налогами ряд других отраслей, включая судоходную, а также ввести новые таможенные пошлины на товары в зависимости от их «углеродного следа».

Подчёркивается, что, хотя доля Европы составляет только 8% в общем объёме мировых выбросов, политика континента может стать примером для других крупных игроков на очередной климатической конференции ООН: она состоится в ноябре в Глазго.

«Европа стала первым континентом, объявившим о намерении добиться климатической нейтраль­ности в 2050 году, и теперь мы первые, кто положил на стол конкретную дорожную карту», — цитирует Reuters заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Впрочем, план, предложенный Еврокомиссией, ещё должен пройти этап согласо­вания в Евро­парламенте и получить одобрение стран-участниц Евросоюза. На это может потребоваться до двух лет.

Многие автопроизводители ранее заявляли о намерении отказаться от производства автомобилей с ДВС. Audi и General Motors намерены сделать это к тому же 2035 году, который обозначен Еврокомиссией в качестве ключевой даты.