Евросоюз хочет запретить экспорт в Россию премиальных автомобилей

Предполагается, что запрет на экспорт будет распространён на автомобили, произведённые в Европе. Источники агентства утверждают, что речь идёт в первую очередь о немецких и итальянских компаниях — «Большой немецкой тройке» BMW, Mercedes-Benz и Audi, а также Porsche, Ferrari и L amborghini.

При этом ряд гипотетически подпадающих под санкции компаний уже приостановил поставки машин в Россию по собственной инициативе. Это, к примеру, обе итальянские марки, а BMW резко повысила стоимость уже ввезённых автомобилей, приостановила поставки новых и временно прекратила производство машин на своём конвейере на калининградском «Автоторе». В российском представительстве марки при этом пообещали приложить все усилия, чтобы сохранить российскую аудиторию BMW.

Издание Autoevolution предполагает, что запрет на экспорт автомобилей в Россию не нанесёт вреда компаниям-производителям: они смогут переориентировать поставки на другие рынки, где по-прежнему наблюдается дефицит из-за нехватки микроэлектронных компонентов. В некоторых случаях ожидание поставок может достигать 12 месяцев. Однако как будет складываться ситуация вокруг Ferrari и Lamborghini, которые в подавляющем большинстве случаев собирают автомобили с учётом пожеланий конкретного заказчика, не уточняется.