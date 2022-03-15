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Евросоюз хочет запретить экспорт в Россию премиальных автомобилей

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Дмитрий Елизаров

В рамках нового пакета санкций, который сейчас обсуждается в Евросоюзе, может быть запрещён экспорт в Россию автомобилей премиального сегмента. Как уточняет Bloomberg, эти санкции коснутся (если будут введены) всех машин стоимостью выше 50 тысяч евро.

Обновлено в 12:15: Еврокомиссия опубликовала официальное коммюнике о принятии очередного пакета санкций. Запрет на экспорт в Россию премиальных электромобилей в документе упоминается, но детали пока не раскрываются.

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  • Предполагается, что запрет на экспорт будет распространён на автомобили, произведённые в Европе. Источники агентства утверждают, что речь идёт в первую очередь о немецких и итальянских компаниях — «Большой немецкой тройке» BMW, Mercedes-Benz и Audi, а также Porsche, Ferrari и Lamborghini.
  • При этом ряд гипотетически подпадающих под санкции компаний уже приостановил поставки машин в Россию по собственной инициативе. Это, к примеру, обе итальянские марки, а BMW резко повысила стоимость уже ввезённых автомобилей, приостановила поставки новых и временно прекратила производство машин на своём конвейере на калининградском «Автоторе». В российском представительстве марки при этом пообещали приложить все усилия, чтобы сохранить российскую аудиторию BMW.

Издание Autoevolution предполагает, что запрет на экспорт автомобилей в Россию не нанесёт вреда компаниям-производителям: они смогут переориентировать поставки на другие рынки, где по-прежнему наблюдается дефицит из-за нехватки микроэлектронных компонентов. В некоторых случаях ожидание поставок может достигать 12 месяцев. Однако как будет складываться ситуация вокруг Ferrari и Lamborghini, которые в подавляющем большинстве случаев собирают автомобили с учётом пожеланий конкретного заказчика, не уточняется.

Лично вам будет не хватать европейского автомобильного премиума?

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