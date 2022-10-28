Евросоюз достиг соглашения о запрете ДВС с 2035 года, но с исключениями

Временное исключение распространили на автомобильные компании, выпускающие от 1 до 10 тысяч автомобилей в год (это прежде всего премиальные производители наподобие Rolls-Royce, Ferrari и Lamborghini). Им тоже придётся стать экологичными, но для них введение полного запрета отложили на 1 год. Компании, собирающие менее тысячи машин в год, из-под действия ограничений выведены.

Помимо прочего договорённость подразумевает возможность сохранения ДВС, но в глубоко модернизированном виде. Евросоюз в будущем сможет разрешить регистрацию таких автомобилей, но при условии, что их двигатели работают на углеродно-нейтральном топливе.

В Евросоюзе обсуждали запрет ДВС с 2021 года. Ряд автопроизводителей уже не только поддержал эту концепцию, но и объявил, что переведёт модельные линейки на электротягу либо к этому времени, либо раньше. При этом экостандарты Евро-7, которые должны в 2025 году стать промежуточным этапом отказа от ДВС, планируется смягчить — чтобы облегчить производителям процесс создания новых силовых установок.