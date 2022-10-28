Nokian Tyres продаёт свой бизнес и уходит из России

Евросоюз достиг соглашения о запрете ДВС с 2035 года, но с исключениями
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Дмитрий Елизаров

Ключевые органы Евросоюза — парламент, исполнительный комитет и страны-участницы — окончательно договорились о запрете автомобилей с ДВС с 2035 года. При этом, как пишет Automotive News, для некоторых производителей всё же будут предусмотрены исключения, как временные, так и постоянные.

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  • Согласно договорённости в странах-участницах Евросоюза с 2035 года перестанут регистрировать новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Основная цель такого решения — ускорить переход на электротягу, который, как считается, послужит оздоровлению атмосферы планеты.
  • Соглашение также предусматривает ужесточение норм по содержанию вредных выбросов в выхлопе автомобилей на 55% с 2030 года по сравнению с нормами 2021 года.
  • Временное исключение распространили на автомобильные компании, выпускающие от 1 до 10 тысяч автомобилей в год (это прежде всего премиальные производители наподобие Rolls-Royce, Ferrari и Lamborghini). Им тоже придётся стать экологичными, но для них введение полного запрета отложили на 1 год. Компании, собирающие менее тысячи машин в год, из-под действия ограничений выведены.
  • Помимо прочего договорённость подразумевает возможность сохранения ДВС, но в глубоко модернизированном виде. Евросоюз в будущем сможет разрешить регистрацию таких автомобилей, но при условии, что их двигатели работают на углеродно-нейтральном топливе.

В Евросоюзе обсуждали запрет ДВС с 2021 года. Ряд автопроизводителей уже не только поддержал эту концепцию, но и объявил, что переведёт модельные линейки на электротягу либо к этому времени, либо раньше. При этом экостандарты Евро-7, которые должны в 2025 году стать промежуточным этапом отказа от ДВС, планируется смягчить — чтобы облегчить производителям процесс создания новых силовых установок.

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