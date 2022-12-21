Европейский завод Tesla работает втрое медленнее, чем обещал Илон Маск

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Александр Орехов
На прошлой неделе «Гигафабрика» Tesla под Берлином выпустила 3 тысячи кроссоверов Model Y, сообщил производитель в Твиттере. При этом в октябре прошлого года на вечернике по случаю открытия завода глава компании Илон Маск обещал, что к концу 2022-го на этой площадке будут собирать по 5–10 тысяч машин в неделю.
На прошлой неделе стало известно, что Tesla хочет взять на себя разведочное бурение для поиска новых источников воды под Берлином. Дополнительные ресурсы необходимы, чтобы в будущем довести годовую производственную мощность «Гигафабрики» до 1 миллиона электрокаров.