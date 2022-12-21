Европейский завод Tesla работает втрое медленнее, чем обещал Илон Маск

На прошлой неделе «Гигафабрика» Tesla под Берлином выпустила 3 тысячи кроссоверов Model Y, сообщил производитель в Твиттере. При этом в октябре прошлого года на вечернике по случаю открытия завода глава компании Илон Маск обещал, что к концу 2022-го на этой площадке будут собирать по 5–10 тысяч машин в неделю.