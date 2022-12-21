Гибриды Polestar 1 могут загореться из-за перегрева батареи

Европейский завод Tesla работает втрое медленнее, чем обещал Илон Маск
Новости

Александр Орехов

На прошлой неделе «Гигафабрика» Tesla под Берлином выпустила 3 тысячи кроссоверов Model Y, сообщил производитель в Твиттере. При этом в октябре прошлого года на вечернике по случаю открытия завода глава компании Илон Маск обещал, что к концу 2022-го на этой площадке будут собирать по 5–10 тысяч машин в неделю.

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Фото: Carscoops

  • Gigafactory Berlin-Brandenburg — первое полноценное автопроизводство Tesla в Европе. По первоначальному плану предприятие собирались ввести в строй в июле 2021 года, однако из-за ряда бюрократических проволочек и судебных разбирательств с местными «зелёными» к работе оно приступило только в конце этого марта. Парой недель позже была запущена ещё одна «Гигафабрика» — в Техасе.
  • Как отмечает Automotive News Europe, немецкий завод всё же постепенно наращивает объёмы производства. Так, в последнюю неделю сентября с его конвейера сошло только 2 тысячи электромобилей. По данным газеты Maerkische Onlinezeitung, фабрика, на которой сейчас занято свыше 7500 человек, готовится перейти на круглосуточный режим работы в три смены.
  • Помимо электромобилей, на Gigafactory Berlin-Brandenburg планируют наладить массовое производство аккумуляторных ячеек нового типоразмера 4680 на замену нынешним, более дорогим и менее эффективным элементам с форм-фактором 2170.

На прошлой неделе стало известно, что Tesla хочет взять на себя разведочное бурение для поиска новых источников воды под Берлином. Дополнительные ресурсы необходимы, чтобы в будущем довести годовую производственную мощность «Гигафабрики» до 1 миллиона электрокаров.

Tesla в который раз отстаёт от собственного графика. Удивлены?

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