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Новый Kia Sportage для Европы представлен официально: у него укороченный кузов и адаптивная подвеска
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Алексей Олефиренко

Компания Kia представила европейскую версию кроссовера Sportage, которая отличается от глобальной версии, показанной в июле. Публичный дебют состоится в рамках Мюнхен­ского автосалона, который откроется 7 сентября, а в авто­салоны Западной Европы новинка должна попасть к началу 2022 году. Примерно тогда же новинка доберётся и до России.

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  • Главной особенностью «европейского» Kia Sportage станет укороченный на 133 милли­метра кузов, из-за чего длина кроссовера сократится до 4515 мм. Для сравнения: длина Volkswagen Tiguan — 4509 милли­метров. Новинка построена на платформе N3, а в списке опций появится даже адаптивная подвеска.
  • Несмотря на укороченный кузов, общая стилистика автомобиля осталась «глобальной». Спереди по-прежнему свето­диодная оптика сложной формы и фирменная решётка. Сзади — объединённые полосой фонари и крупный логотип Kia нового образца. В качестве опции для модели предложат крышу контрастного цвета, а также шесть вариантов колёсных дисков диаметром от 17 до 19 дюймов.
  • Под капотом европейских Sportage будут либо гибридные, либо дизельные силовые установки. Дизельный мотор один — 1,6-литровая «четвёрка» — но у неё две степени форсировки: 115 и 136 лошадиных сил. Оба варианта оснащены системой SCR, отслежи­вающей содер­жание оксидов углерода и азота в выхлопных газах. 
  • Зато гибридов будет сразу три — «мягкий» (с мотор-генератором), простой и подзаряжаемый (PHEV). В основе всех вариантов лежит 1,6-литровый турбо­мотор T‑GDI. «Мягкий» гибрид в зависимости от выбранной степени форсировки будет выдавать либо 150, либо 170 лошадиных сил. Обычный гибрид получит вспомога­тельный электро­мотор мощностью 42 кВт и небольшой аккумулятор на 1,49 кВт·ч — они помогают кроссоверу на разгоне и доводят мощность до 230 лошадиных сил.
  • Наконец, подзаряжаемый гибрид получит аккумулятор ёмкостью 13,8 кВт·ч и электромотор мощностью 67 кВт. Такой кроссовер будет развивать 265 лошадиных сил. Вне зависимости от версии коробка передач может быть либо механической шести­ступенчатой, либо семиступен­чатой роботизированной.
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  • Оформление интерьера тоже не особо отличается от версии для Южной Кореи и остального мира: основным элементом центральной консоли является 12,3-дюймовый экран мульти­медийного комплекса, который сосед­ствует с цифровой приборной панелью такого же размера. Оба экрана объединены в один блок. Обновления медиасистемы приходят «по воздуху».
  • Несмотря на уменьшившуюся колёсную базу, Sportage должен остаться просторным сзади: компания Kia заявляет 996 милли­метров пространства от спинок передних кресел до спинки заднего дивана, а также 998 милли­метров от подушки заднего ряда до потолка. Задние кресла склады­ваются в пропорции 40:20:40 и позволяют увеличить объём багажника с 591 до 1780 литров.
  • В оснащение модели войдут адаптивный круиз-контроль, а также система поддержания безопасной скорости, которая соотносит скорость движения машины с информацией в навигаци­онной системе. Если автомобиль решит, что скорость избыточна для безопасного прохождения поворота (например, на горной дороге), он заблаго­временно снизит её.

Ранее Kia рассказала о других электронных системах нового кроссовера Sportage — например о функции E‑Ride, позволяющей с большим комфортом проезжать «лежачих полицейских».

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