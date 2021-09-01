Компания Kia представила европейскую версию кроссовера Sportage, которая отличается от глобальной версии, показанной в июле. Публичный дебют состоится в рамках Мюнхен­ского автосалона, который откроется 7 сентября, а в авто­салоны Западной Европы новинка должна попасть к началу 2022 году. Примерно тогда же новинка доберётся и до России.