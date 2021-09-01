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Стали известны сроки появления в России нового Kia Sportage
Продаётся редчайший родстер марки Lea-Franсis. Вы тоже о нём не слышали?
Алексей Олефиренко
Компания Kia представила европейскую версию кроссовера Sportage, которая отличается от глобальной версии, показанной в июле. Публичный дебют состоится в рамках Мюнхенского автосалона, который откроется 7 сентября, а в автосалоны Западной Европы новинка должна попасть к началу 2022 году. Примерно тогда же новинка доберётся и до России.
Ранее Kia рассказала о других электронных системах нового кроссовера Sportage — например о функции E‑Ride, позволяющей с большим комфортом проезжать «лежачих полицейских».